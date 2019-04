Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va avea mai multe intalniri fara Marea Britanie si va cere ca Londra sa se abtina de la subminarea blocului comunitar "in special cand va participa la procesul de luare a deciziilor" in timpul unei amanari a Brexitului, potrivit unui draft de concluzii ale Consiliului European de miercuri,…

- Deputatii britanici au adoptat miercuri seara cu un vot diferenta o propunere care o obliga pe Theresa May sa caute amanarea Brexitului astfel incat sa evite orice posibilitate de iesire fara acord din Uniunea Europeana la termenul limita de la 12 aprilie, relateaza AFP. Propunerea legislativa…

- Lira sterlina s-a depreciat miercuri cu aproape 1% in raport cu dolarul si moneda euro, dupa ce Theresa May a cerut amanarea Brexit-ului pana la 30 iunie si a avertizat ca un Brexit fara acord de divort este in continuare posibil, informeaza Reuters. "I-am scris în această dimineaţă…

- Premierul Theresa May trimite miercuri o scrisoare adresata presedintelui Consiliului European Donald Tusk in care cere amanarea, dupa 29 martie, a termenului la care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Numarul 10 (Downing Street, resedinta premierului)…

- Ministri si parlamentari britanici vor solicita amanarea Brexitului in cazul in care premierul Theresa May nu reuseste sa obtina pana la 13 martie acordul forului legislativ asupra iesirii tarii din Uniunea Europeana, ei excluzand varianta unui Brexit fara acord, a relatat luni seara postul de televiziune…

- Camera Comunelor a respins, joi seara, un proiect de lege care prevedea amanarea cu trei luni a iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Partidul National Scotian (SNP) propusese prelungirea cu trei luni a negocierilor dintre Londra si Bruxelles pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana…

- Fostul lider al UKIP (Partidul pentru Independenta Marii Britanii) si un promotor al Brexit-ului, Nigel Farage, a declarat miercuri ca Marea Britanie se indreapta spre o amanare a iesirii din Uniunea Europeana, prevazuta pentru 29 martie, si, probabil, spre un nou referendum, transmite Reuters.