BREXIT. Proteste împotriva lui Boris Johnson: "Opriți lovitura de stat!" Mii de persoane s-au aduna la proteste impotriva premierului Boris Johnson, dupa decizia acestuia de a amana pana pe 14 octombrie ''Discursul Reginei'', ceea ce implica de facto suspendarea activitatii parlamentului pana la acea data si ingreuneaza planurile adversarilor Brexitului de a impiedica iesirea din UE la 31 octombrie. Potrivit agentiilor internationale de presa, protestul cel mai notabil a avut loc la Londra, in apropiere de resedinta oficiala a premierului pe Downing Street, unde cei circa 2.000 de manifestanti au strigat ''Johnson, mincinosule, sa-ti fie rusine!'', iar pe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

