Brexit: Proteste europene împotriva amenințărilor lui Boris Johnson Probabil viitorul premier britanic a avertizat ca Marea Britanie ar putea sa nu plateasca cele 40 de miliarde de euro pe care le datoreaza Uniunii Europene, daca Brexitul nu va fi renegociat. Liderii europeni i-au raspuns ferm. Duminica, Boris Johnson și-a început campania pentru a deveni urmatorul prim-ministru britanic, amenințând Uniunea Europeana cu un Brexit fara un acord pâna la 31 octombrie și cu neplata "facturii" europene britanice, potrivit Rador.



Favoritul postului a promis o lupta pentru putere cu continentul pentru a renegocia acordul încheiat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul de divort intre Marea Britanie si Uniunea Europeana 'nu va fi renegociat', indiferent cine o va inlocui pe Theresa May, a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce mai multi candidati la sefia guvernului de la Londra au afirmat ca vor sa redeschida…

- Ceremonia a reprezentat ultima aparitie oficiala in strainatate a premierului britanic, care va demisiona vineri din functie, in urma esecului de a pune in practica iesirea tarii din Uniunea Europeana, amanata pana la 31 octombrie. La finalul alocutiunii, Emmanuel Macron i-a transmis Theresei May…

- Acordul Brexit nu va fi redeschis pentru negocieri cu succesorul premierului Theresa May, au declarat, marți, mai multi lideri europeni pe marginea unui summit de la Bruxelles. "Am fost întotdeauna foarte clar, nu va exista nicio renegociere", a declarat președintele Comisiei Europene,…

- In cadrul unei dezbateri in plenul Parlamentului European consacrate summitului extraordinar al UE pentru Brexit, desfasurat in 10 aprilie, Tusk a tinut sa-i raspunda liderului unei tari membre care avertizase ''visatorii'' sa nu se gandeasca la faptul ca ''Brexitul poate fi revocat''.''In…

- Dupa o dezbatere maraton de sase ore intre liderii UE, acestia i-au oferit lui May o amanare mai lunga decat cea pana pe 30 iunie ceruta de premierul britanic. „Amanarea este atat de flexibila precum ma asteptam si este un pic mai scurta decat ma asteptam dar este destul timp pentru a fi gasita…

- Parlamentarii britanici urmeaza sa se pronunte luni asupra celui de-al doilea set de voturi indicative asupra alternativelor la acordul prezentat de premierul Theresa May privind Brexitul. Regatul Unit urmează să părăsească Uniunea Europeană pe 12 aprilie, dar parlamentarii…

- Desi liderii europeni au cerut pana la finele acestei saptamani un vot favorabil privind acest acord, in caz contrar ei neacceptand o prelungire a datei efective a Brexitului dincolo de 12 aprilie, premierul Theresa May a insistat ca va cere un nou vot al Camerei Comunelor numai daca va considera…

- Uniunea Europeana a facut multe pentru a mulțumi Regatul Unit în privința Brexitului și nu va mai face altele, a declarat miercuri șeful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, lasând puține speranțe într-o deblocare a situației la summitul UE din aceasta saptamâna, transmite…