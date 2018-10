In jur de o mie de caini si stapanii lor au defilat duminica in centrul Londrei pana la palatul Westminster, sediul parlamentului, in sprijinul campaniei pentru stoparea Brexit-ului printr-un al doilea referendum, relateaza Reuters si AFP. Foto: (c) NEIL HALL / EPA Organizatorii asa-numite campanii 'Wooferendum' sustin ca animalele de companie vor avea de suferit de pe urma iesirii tarii din UE, din cauza deficitului de veterinari, a cresterii costurilor de intretinere a patrupedelor, dar si a renuntarii la pasapoartele europene pentru acestea. Foto: (c) NEIL HALL / EPA Buldogi, atat…