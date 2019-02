Brexit, promisiuni Theresa May. Schimbare de atitudine în Parlament Unul dintre autorii planului prin care parlamentul britanic ar prelua de la guvern controlul asupra Brexitului, deputatul conservator Oliver Letwin, a declarat marti ca acest plan ar putea sa nu mai fie supus votului in Camera Comunelor daca membrii executivului confirma promisiunile facute mai devreme de premierul Theresa May, care a asigurat ca nu va decide fara acordul parlamentului o iesire din UE fara acord si a admis o posibila amanare a Brexitului, transmite Reuters. Letwin a spus ca amendamentul prin care doreste sa transfere procesul Brexitului in sarcina parlamentului a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

