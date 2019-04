Brexit: Principalele concluzii ale summitului european Liderii europeni si premierul britanic, Theresa May, au cazut de acord in cursul noptii de miercuri spre joi sa amane Brexitul pentru cel mai tarziu la 31 octombrie 2019, noteaza AFP. Principalele concluzii ale acestui summit extraordinar sunt: "Consiliul European a acceptat o amanare pentru a permite ratificarea acordului de retragere. O asemenea amanare trebuie sa dureze numai timpul necesar si, in toate cazurile, nu mai departe de 31 octombrie 2019. Daca acordul de retragere este ratificat de cel doua parti inainte de aceasta data, iesirea (Regatului Unit) va avea loc in prima zi a lunii urmatoare".… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Personalul suplimentar - aproximativ 40 de persoane - ar urma sa monitorizeze o linie telefonica speciala dedicata Brexitului pentru a ajuta companiile care au nevoie de consiliere, in cazul in care iesirea Regatului Unit din blocul comunitar are loc vineri.Liderii europeni se reunesc miercuri…

- Conform unor surse diplomatice, citate de agentiile dpa si AFP dupa reuniunea Consiliului Afaceri Generale, desfasurata marti la Luxemburg, problema nu este daca statele membre vor accepta o extindere a datei Brexitului, ci cat timp suplimentar sunt dispuse sa acorde Londrei pentru a-si formula pe…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si-a aratat sustinerea pentru britanicii care vor ca Brexit-ul sa fie anulat si sa ramana in Uniunea Europeana. Intr-o interventie in Parlamentul European, Tusk a salutat britanicii care au iesit pe strazile Londrei, weekendul trecut, ca sa ceara…

- Liderii europeni sunt dispusi sa acorde Regatului Unit doua optiuni pentru amanarea Brexit-ului dincolo de data prevazuta initial, 29 martie, a infromat joi seara presedintia Frantei, transmite AFP. Dacă deputaţii britanici aprobă săptămâna viitoare acordul de divorţ…

- Theresa May, a acceptat cele doua 'scenarii' privind amanarea Brexit-ului oferite de Uniunea Europeana, a anuntat joi seara presedintele Consiliului European, Donald Tusk, transmite AFP. 'M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a fi sigur ca Regatul Unit accepta…

- Brexit-ul nu are niciun fel de valoare adaugata, este o situatie de tipul lose-lose si nimeni, nici macar Nigel Farage, nu a reusit pana acum sa-mi demonstreze ce aduce pozitiv iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, intr-o dezbatere…

- Oficialii guvernului britanic au elaborat o serie de optiuni care au circulat in weekend si care includ o solicitare oficiala adresata Bruxellesului de a amana Brexitul daca nu pot obtine un acord pana la 12 martie, conform ziarului, care nu citeaza surse. Theresa May a declarat ziaristilor in avionul…

- Guvernul german a exclus miercuri orice renegociere a acordului privind Brexitul cu Uniunea Europeana, dorita de premierul britanic Theresa May, relateaza AFP. ''O redeschidere a acordului de retragere nu este pe ordinea de zi'', a declarat Steffen Seibert, purtatorul de…