- Principalele doua partide nord-irlandeze au exprimat din nou pozitii diametral opuse in privinta frontierei irlandeze, principalul punct de divergenta in negocierile pentru Brexit, dupa refuzul premierului britanic Theresa May de a fi creat un statut aparte pentru Irlanda de Nord, transmite sambata…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord daca liderii blocului nu vor manifesta flexibilitate cu privire la granita irlandeza, a declarat pentru BBC ministrul britanic al transporturilor, Chris Grayling, relateaza vineri Reuters preluata Agerpres. Liderii UE au avertizat-o joi…

- In declaratii date presei inaintea unei reuniuni a Partidului Popular European (PPE), care precede summitul european informal ce se desfasoara miercuri si joi la Salzburg, Tusk a spus ca 'inca sunt posibile diferite scenarii' cu privire la deznodamantul negocierilor, dar a adaugat ca unele dintre…

- Premierul May a spus inr-un interviu la BBC ca daca parlamentul britanic nu ratifica un acord la care ar ajunge negociatorii britanici și cei europeni atunci alternativa ar fi ieșirea Marii Britanii din UE fara niciun fel de acord. Propunerea sa, numita și "planul Chequers", aprobat de cabinetul condus…

- Boris Johnson, sustinator al unei rupturi ferme de Uniunea Europeana (UE), i-a cerut Theresei May sa promita ca nu va majora impozitele, pentru a-i permite economiei britanice sa se relanseze dupa iesirea din UE, invitand-o sa urmeze exemplul presedintelui american Donald Trump. "A venit momentul…

- Negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier a dat asigurari ca Regatul Unit a promis noi ”propuneri concrete” in vederea depasirii divergentelor pe tema problemei frontierei irlandeze, la finalul unei noi runde de negocieri la Bruxelles, relateaza AFP. Francezul a respins joi o propunere a Londrei…

- Marea Britanie si Statelor Unite ale Americii vor incerca sa aprofundeze cooperarea dupa Brexit, afirma premierul britanic, Theresa May, dupa intalnirea pe care a avut-o la Londra cu presedintele american, Donald Trump.Theresa May s-a intalnit vineri, in resedinta de vara de la Chequers, cu…

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat vineri ca guvernul sau, divizat in privinta iesirii din UE, a reusit sa ajunga la o "pozitie comuna" in favoarea crearii unei "zone de liber schimb" intre Regatul Unit si UE pentru post-Brexit, transmite AFP. "Propunerea noastra ar crea o zona…