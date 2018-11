Stiri pe aceeasi tema

- Un acord intre Londra si Uniunea Europeana cu privire la retragerea Regatului Unit din blocul comunitar este 'mai probabil decat improbabil' in cateva saptamani, a afirmat vineri premierul Irlandei, Leo Varadkar, transmite Reuters. ''Cred ca este mai probabil decat improbabil…

- Irlanda este deschisa fata de solutii creative, dar nu isi va schimba pozitia conform careia clauza 'plasei de siguranta' pentru mentinerea deschisa a frontierei irlandeze dupa Brexit nu poate avea o data de expirare sau o clauza privind retragerea unilaterala, a afirmat marti premierul irlandez…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat vineri ca Europa doreste o solutie ordonata in dosarul Brexit si nu dezbate alte optiuni in contextul in care oficialii britanici negociaza retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Sefa executivului german a facut acest comentariu…

- Un acord cu Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind iesirea din Uniunea Europeana este convenit in proportie de 90%, desi inca exista o probabilitate de a nu se ajunge la o intelegere, din cauza divergentelor privind frontiera irlandeza, a afirmat vineri negociatorul-sef al Uniunii…

- Premierul britanic Theresa May a confirmat joi ca Uniunea Europeana si Marea Britanue studiaza posibilitatea extinderii cu 'cateva luni' a perioadei de tranzitie post-Brexit, pentru a evita aparitia unei frontiere dure intre Irlanda si Irlanda de Nord, transmit agentiile Press Association si…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita “plasa de siguranta” care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din UE nu va crea o “frontiera dura” cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul de externe…

- Partidul ultraconservator nord-irlandez DUP, sustinator-cheie al premierului britanic Theresa May in parlamentul de la Londra, a amenintat marti Bruxellesul ca se va opune unui acord asupra Brexit daca acesta va impune bariere comerciale in cadrul Marii Britanii, informeaza AFP. "Nu pot exista bariere…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a participat, miercuri si joi, la reuniunea informala a Consiliului European, unde unul dintre subiecte l-a constituit Brexit-ul, context in care a aratat ca principala prioritate o reprezinta finalizarea Acordului…