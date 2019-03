Brexit, primele efecte negative. Trenuri Eurostar întârziate sau anulate Patru trenuri au fost anulate duminica, iar luni cel putin alte trei trenuri nu vor putea pleca, a anuntat societatea Eurostar, care le cere pasagerilor sai sa calatoreasca ''doar daca este necesar'', relateaza agentiile AFP si dpa. Vamesii francezi de la Calais si Dunkirk se tem ca din cauza Brexitului vor trebui sa faca fata unui volum de munca suplimentar, prin urmare ei cer salarii marite si cresterea numarului de angajati la punctele vamale.



