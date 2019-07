Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, l-a acuzat vineri la Belfast pe noul premier britanic Boris Johnson ca pune "deliberat" Regatul Unit pe "calea unui soc frontal" cu Uniunea Europeana, relateaza AFP. "Pare sa fi luat decizia deliberata de a plasa Regatul Unit pe calea unui soc frontal cu…

- Fostul ministru de externe Boris Johnson, care are cele mai mari sanse de a deveni saptamana viitoare succesorul actualului premier, Theresa May, a declarat ca Regatul Unit trebuie sa se retraga din UE pe 31 octombrie, chiar in lipsa unui acord. El a refuzat sa excluda suspendarea Parlamentului sau…

- Marea Britanie ar urma sa intre in recesiune in cazul unui Brexit fara acord, preconizeaza OBR. ”Regatul Unit va intra in recesiune in al patrulea trimestru din 2019, pe o perioada de un an. PIB-ul va scadea cu 2,1%”, se subliniaza in rapotul OBR, institutul oficial britanic insarcinat cu previziuni…

- "Regatul Unit va intra in recesiune in al patrulea trimestru din 2019, pe o perioada de un an. PIB-ul va scadea cu 2,1-", se subliniaza in rapotul OBR, institutul oficial britanic insarcinat cu previziuni economice si bugetare. Lira sterlina ar urma sa se deprecieze cu 10- imediat dupa plecare britanica…

- Confruntarea liderilor Partidului Conservator, pentru desemnarea celui care o va inlocui pe Theresa May, a ajuns in faza finala. In cursa au ramas doar doi candidati - Jeremy Hunt si Boris Johnson. Castigatorul va fi desemnat in urma unui vot prin corespondenta al celor aproximativ 160.000 de membri…

- A fost nevoie ca Boris Johnson sa "amenințe" ca va fi prim-ministru pentru ca liderul laburistilor britanici, Jeremy Corbyn, sa abandoneze ambiguitatea cu privire la Brexit: el nu a spus niciodata "negru pe alb" daca se pronunta sau nu pentru ramânerea Regatului Unit în…

- Alegerea unui nou prim-ministru în Regatul Unit nu ar trebui sa schimbe ceea ce este stabilit și bine cunoscut, a aratat luni Comisia Europeana, întrebata despre recentele declarații ale candidatului la postul de prim-ministru Boris Johnson. În acest weekend, dl Johnson, care se afla…