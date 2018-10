Brexit. Presiuni uriașe pentru respingerea planului 'Strategia guvernului are trei puncte slabe fundamentale, iar toate ies la suprafata pe masura ce ne apropiem de sfarsitul jocului', a subliniat Davis intr-un articol publicat de The Sunday Times. 'UE l-a respins. Publicul nu-l agreeaza. Parlamentul va vota impotriva lui', a explicat fostul negociator-sef britanic despre planul de la Chequers, prin care Theresa May a propus blocului comunitar sa fie mentinute la capitolul comertului cu bunuri relatii stranse cu UE (nu si in comertul cu servicii), aceasta fiind in opinia Londrei si cea mai buna optiune de a mentine deschisa frontiera dintre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

