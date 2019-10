Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UBS, cea mai mare banca din Elvetia, a declarat ca in acest moment are loc o "greva" a investitorilor, care s-ar putea extinde, din cauza confuziei si a incertitudinilor provocate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. "Cred ca ati observat, din cauza Brexit-ului, dar…

- David Sassoli, președintele Parlamentului European, a declarat marți, dupa întrevederea sa cu premierul britanic Boris Johnson, ca nu s-a înregistrat "niciun progres" în urma discuțiilor pe tema Brexit, relateaza Mediafax citând site-ul Politico. "Am venit aici…

- Consecintele iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana pot avea un impact asupra primei ligi engleze de fotbal, poate cea mai puternica din lume, in timp ce Federatia engleza spera ca acest Brexit va da un impuls echipei nationale a Albionului, relateaza dpa. Regatul Unit ar trebui sa paraseasca…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat - joi, in intalnirea cu premierul britanic Boris Johnson la Palatul Elysee - ca s-ar putea gasi o solutie "pana in 30 de zile" cu privire la problema frontierei irlandeze (clauza de "backstop") pentru a se ajunge la o iesire ordonata a Marii Britanii…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana, conform Mediafax."Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna…

- 'UE ramane in spatele Marii Britanii in incercarea de a evita cele mai grave efecte in fata unui scenariu (de Brexit) fara acord. Si, desi companiile (britanice) au cheltuit miliarde in planuri de contingenta pentru cazul unei lipse de acord, inca se confrunta cu obstacole, deoarece recomandarile…