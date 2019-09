Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferinta de presa organizata la Praga dupa intalnirea cu ministrul ceh de interne, Barclay a spus ca tara sa este angajata sa paraseasca blocul comunitar cu un acord intrucat in caz contrar s-ar produce perturbari. ''Echipele (de negociatori, n.red.) se intalnesc din nou in aceasta…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca va respecta legea dar tot o sa scoata Regatul Unit din Uniunea Europeana la sfârșitul lunii octombrie, indiferend daca ajunge la un acord cu UE sau nu, transmite Reuters. O lege votata de Parlamentul de la Londra luna aceasta prevede ca Johnson…

- Consecintele iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana pot avea un impact asupra primei ligi engleze de fotbal, poate cea mai puternica din lume, in timp ce Federatia engleza spera ca acest Brexit va da un impuls echipei nationale a Albionului, relateaza dpa. Regatul Unit ar trebui sa paraseasca…

- Regina Elisabeta a II-a a promulgat astazi legea care-l impiedica pe premierul conservator Boris Johnson sa retraga Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) fara un acord pe 31 octombrie 2019. Acesta este ultimul pas in circuitul legislativ al acestei legi, adoptata saptamana trecuta de parlamentul de…

- Boris Johnson a anunțat ca va cere organizarea de alegeri anticipate in Marea Britanie, la o data anterioara zilei de 31 octombrie, atunci cand Regatul Unit ar trebui sa iasa din Uniunea Europeana. Deși se vorba de mai multe zile de posibilitatea organizarii de alegeri, anunțul oficial privind demararea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat, joi, ca o solutie ar putea fi gasita "in 30 de zile" cu privire la problema frontierei irlandeze (mecanismul backstop), in vederea unei iesiri ordonate a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE). "In cadrul a ceea ce s-a negociat trebuie sa…

- ''Plasa de siguranta este o polita de asigurare pentru a evita o frontiera dura pe insula Irlanda daca nu, sau pana cand, este gasita o alternativa. Aceia care sunt impotriva plasei de siguranta si care nu propun alternative realiste sustin, de fapt, reintroducerea unei frontiere, chiar daca ei nu…

- ''Indiferent ce forma ia, nu vom permite ca Brexitul sa poata periclita Acordul din Vinerea Mare, inclusiv frontiera omogena dintre Republica Irlanda si (provincia) Irlanda de Nord'', a mentionat democrata Pelosi intr-o declaratie.In acordul negociat de fostul premier Theresa May cu Uniunea…