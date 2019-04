Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va avea mai multe intalniri fara Marea Britanie si va cere ca Londra sa se abtina de la subminarea blocului comunitar "in special cand va participa la procesul de luare a deciziilor" in timpul unei amanari a Brexitului, potrivit unui draft de concluzii ale Consiliului European de miercuri,…

- Germania, Franta, Luxemburg si negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, sustin o scurta amanare a datei Brexitului, afirma oficiali citati de Reuters in timp ce continua discutiile premergatoare summitului european extraordinar ce are loc miercuri la Bruxelles. In opinia sustinatorilor…

- UPDATE: Liderii UE au discutat joi seara, la Bruxelles, optiunile privind extinderea Brexitului, luand in considerare o amanare pana pe 7 mai sau pana la sfarsitul anului, daca Marea Britanie va fi de acord sa participe la alegerile europarlamentare, conform unor surse diplomatice, scrie Reuters.…

- Bancile, administratori de active și companii de asigurari din Londra iși deschid sau iși extind huburi in UE pentru a evita ruptura creata de plecarea Marii Britanie din Uniunii Europena, informeaza Mediafax.Citește și: INCREDIBIL Ce le-a spus Viorica Dancila celor de la Bruxelles: Ce rezultate…

- Intrebat daca exista un termen limita pentru ca Londra sa depuna o cerere oficiala de amanare a Brexitului, interlocutorul agentiei franceze de presa a raspuns:'As spune cu o ora inainte de miezul noptii, dupa ora Bruxelles-ului', adica 23:00 (ora Londrei), la 29 martie.Liderii celor 27…

- Camera Comunelor a adoptat joi seara - cu 412 la 202 voturi - o motiune prin care Guvernul cere amanarea Brexitului dupa 29 martie, relateaza BBC News. Orice amanare a Brexitului trebuie insa aprobata si de liderii europeni, care se reunesc pe 21-22 martie la Consiliul European. Anterior, Parlamentul…

- Franta nu sustine o scurta amanare a Brexitului dincolo de data de 29 martie si considera ca Regatului Unit i-ar reveni sarcina de a incerca sa redeschida negocierea acordul de retragere din UE respins de doua ori de catre parlamentul de la Londra, a declarat joi agentiei Reuters un oficial din cadrul…