- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a facut apel vineri la statele membre sa renunte la regulile privind unanimitatea in Consiliu si sa ia mai multe decizii cu majoritate calificata pentru a intari rolul blocului comunitar in lume, relateaza Reuters. "Ne-am incuiat singuri in camera…

- Uniunea Europeana doreste sa ajunga la un acord privind termenii 'divortului' Marii Britanii de blocul comunitar, desi incertitudinile asupra Brexit-ului au afectat deja economia Regatului Unit, a afirmat luni ministrul de finante britanic Philip Hammond, transmite Reuters, potrivit Agerpres. ''Perceptia…

- Franta crede in continuare ca un acord bun in privinta Brexit-ului este posibil, dar tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca 'divortul' intre Marea Britanie si Uniunea Europeana sa se produca in lipsa lui, a indicat sambata ministrul pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau, transmite…

- Marea Britanie considera ca o iesire ordonata din Uniunea Europeana inca este cel mai probabil scenariu, dar subliniaza ca un acord cu Bruxelles-ul ar trebui incheiat cel mai tarziu in luna noiembrie, transmite Reuters, preluata de Agerpres. David Lidington, şeful de cabinet al premierului britanic…

- Riscul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara a exista un acord intre Londra si Bruxelles privind relatiile post-Brexit nu poate fi exclus si el ar fi maxim daca cele doua parti nu reusesc sa se inteleaga asupra detaliilor in luna octombrie, a avertizat marti guvernul polonez, potrivit…

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat ca scenariul producerii unui Brexit fara ca Marea Britanie sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana in privinta iesirii din Blocul comunitar este unul improbabil, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat luni ca exista riscul ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara a exista un acord cu Bruxelles-ul, transmite Reuters. In prima sa vizita externa dupa numirea sa in functia de ministru de externe, in urma demisiei lui Boris…