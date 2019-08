Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit va iesi din Uniunea Europeana pe 31 octombrie, indiferent ce s-ar intampla, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului Boris Johnson, raspunzand unor afirmatii conform carora un consilier guvernamental ar fi spus ca parlamentul britanic a ratat ocazia de a bloca un Brexit fara…

- Regatul Unit va iesi din Uniunea Europeana pe 31 octombrie, indiferent ce s-ar intampla, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului Boris Johnson, raspunzand unor afirmatii conform carora un consilier guvernamental ar fi spus ca parlamentul britanic a ratat ocazia de a bloca un Brexit fara…

- Parlamentarii britanici au ovationat-o in picioare miercuri pe sefa guvernului la final de mandat Theresa May dupa ce ea a avut ultima aparitie in Camera Comunelor ca lidera a conservatorilor, relateaza Reuters. May, in varsta de 62 de ani, a parut sa se lupte cu lacrimile cand a parasit Camera Comunelor,…

- Un grup de parlamentari britanici pro-europeni a esuat in incercarea de a-l impiedica pe viitorul premier sa decida un Brexit fara acord, dupa ce presedintele Camerei Comunelor a decis ca amendamentul legislativ propus de ei sa nu fie supus la vot. Opozitia laburista si alti parlamentari britanici…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda premierului Theresa May si sustinator fervent al unui Brexit dur, a afirmat marti ca ar fi ciudat pentru Uniunea Europeana daca ar impune tarife asupra produselor britanice exportate spre blocul comunitar dupa Brexit, transmite…

- Fostul ministrul de externe britanic Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda premierului Theresa May si sustinator fervent al unui Brexit dur, a afirmat marti ca ar fi ciudat pentru Uniunea Europeana daca ar impune tarife asupra produselor britanice exportate spre blocul comunitar dupa Brexit,…

- Alti eurosceptici s-au declarat gata, duminica, sa-i succeada premierului britanic Theresa May in functia de lider al Partidului Conservatorilor, pe fondul informatiilor ca fortele conservatoare moderate au lansat o campanie pentru a-l opri pe favoritul cursei, fostul ministru de externe Boris Johnson,…

- Boris Johnson, fostul sef al diplomatiei britanice si un ”Brexiter” indarjit, si-a anuntat vineri, ”bineinteles”, candidatura la postul de sef al Partidului Conservator - si astfel a Guvernului - dupa ce Theresa May si-a anuntat demisia la 7 iunie, iar ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt candideaza…