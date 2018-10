Premierul britanic Theresa May va cere miercuri, in discursul de inchidere a congresului Partidului Conservator, sprijin pentru planul sau privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, in contextul in care in ultimele saptamani sefa executivului a devenit tinta criticilor fostului ministru de externe Boris Johnson si ale altor politicieni conservatori eurosceptici, transmite dpa.



May insista ca propunerile prezentate in luna iulie si incluse in asa-numitul 'plan de la Chequers' ofera cel mai bun acord posibil pentru tara sa dupa Brexit.



Euroscepticii britanici…