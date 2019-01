Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, presa a informat ca unii deputati intentioneaza sa depuna amendamente legate de functionarea Camerei Comunelor pentru a impiedica planurile premierului Theresa May in ce priveste iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. "Poporul britanic a votat pentru a parasi Uniunea Europeana…

- Premierul danez Lars Lokke Rasmussen si-a exprimat regretul marti seara pentru respingerea de catre Parlamentul de la Londra a acordului privind iesirea Marii Britanii din UE, spunand ca este un eveniment "foarte nefericit", relateaza DPA. "Un pas mai aproape de un scenariu haotic de Brexit fara acord.…

- Exista o probabilitate de 50% ca guvernul britanic sa dea inapoi in ce privește Brexit daca Parlamentul respinge acordul negociat cu Bruxellesul, potrivit ministrului britanic al comerțului. Ieșirea Regtului Unit din UE este progtamata pe 29 martie la miezul nopții, scrie Le Vif citat de Rador.

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Arlene Foster, a declarat vineri ca premierul britanic Theresa May ar trebui sa-i ceara Uniunii Europene un acord mai bun de 'divort' privind Brexit-ul, noteaza Reuters. Foster, al carei partid sustine guvernul May in parlamentul de…

- David Davis a afirmat vineri ca Parlamentul de la Londra va respinge acordul de iesire din Uniunea Europeana negociat de Theresa May si i-a cerut premierului britanic sa discute din nou cu Bruxellesul, relateaza Reuters.

- Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat joi in semn de protest fata de acordul cu UE anuntat de premierul Theresa May, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Gestul sau a fost urmat la scurt timp de cel al ministrului Muncii, Esther McVey. Premierul Theresa May se afla in…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, miercuri, la Londra, cu premierul britanic Theresa May si participa la evenimentul dedicat implinirii varstei de 70 de ani de catre Printul Charles. Seful statului va fi primit la ora 17,25 (ora Romaniei) de premierul britanic la cabinetul sau…