Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Laburist va propune sau va sustine convocarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat miercuri seara formatiunea de opozitie, potrivit Mediafax. "Suntem dezamagiti ca Guvernul a respins proiectul alternativ Brexit propus de Partidul Laburist",…

- Membrii Camerei Comunelor au respins un amendament (amendamentul A) care solicita guvernului britanic sa adopte planurile opozitiei privind Brexitul, intre care o uniune vamala permanenta cu Uniunea Europeana, relateaza Reuters. Camera Comunelor va mai supune la vot miercuri seara alte patru amendamente…

- Theresa May doreste redeschiderea negocierilor asupra acordului privind Brexitul incheiat la sfarsitul anului trecut cu Uniunea Europeana, a indicat marti purtatorul de cuvant al premierului britanic. "Marea Britanie continuă să creadă că este absolut în interesul ei să…

- Singurele opțiuni ale Regatului Unit sunt un al doilea referendum pentru Brexit sau faurirea unei relații economice strânse cu Uniunea Europeana, a transmis duminica Partidul Laburist, principala forța de opoziție din Marea Britanie, potrivit Reuters.Purtatorul de cuvânt laburist…

- Guvernul premierului britanic Theresa May a supravietuit miercuri unei motiuni de cenzura depuse de opozitia laburista, dupa respingerea masiva de catre parlamentari a acordului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat cu Bruxellesul, relateaza Reuters si AFP. Un numar de 325 de parlamentari…

- Partidul Laburist britanic, aflat in opozitie, a depus marti seara, in contextul respingerii Acordului Brexit de catre Camera Comunelor, un proiect privind organizarea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Theresa May. Motiunea de cenzura va fi dezbatuta miercuri. Citeste si Parlamentul…

- Majoritatea membrilor Partidului Conservator britanic se opun acordului privind Brexitul incheiat cu Uniunea Europeana si ar prefera ca Marea Britanie sa se retraga din Uniune fara un acord, releva un sondaj citat vineri de Reuters. Conform sondajului realizat de YouGov, din 1215 membri ai Partidului…

- Doi consilieri ai premierului Marii Britanii, Theresa May, iși fac planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema ieșirii țarii din Uniunea Europeana. Deși șefa cabinetului de la Londra nu este de acord cu organizarea unui nou referendum, doi consilieri ai sai se pregatesc pentru acest scenariu.…