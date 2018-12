Brexit. Premierul Theresa May merge la Bruxelles pentru a renegocia

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Theresa May va pleca la Bruxelles pentru a incerca sa renegocieze asa-numitul ''backstop'' pentru Irlanda de Nord, unul dintre elementele cheie ale acordului privind Brexitul incheiat cu Uniunea Europeana, prevedere care se loveste insa de o opozitie crescanda la Londra, a anuntat luni…

- Premierul britanic Theresa May a confirmat luni seara amanarea votului din Camera Comunelor privind acordul pentru Brexit incheiat cu UE, recunoscand ca, daca l-ar supune acum la vot, acesta ar fi respins, relateaza agentia Reuters. Intr-o declaratie adresata parlamentului, Theresa May a mai admis ca…

- Premierul britanic Theresa May a pierdut marti un vot crucial care le-ar putea permite parlamentarilor sa amendeze acordul de Brexit, relateaza dpa. Principala camera a Parlamentului, Camera Comunelor, a adoptat cu 321 de voturi pentru si 299 impotriva un amendament procedural propus de Dominic Grieve,…

- Economia Marii Britanii risca sa fie afectata mai grav decat in timpul crizei financiare, in cazul in care retragerea tarii din Uniunea Europeana se va produce "in mod dezordonat", avertizeaza Banca Angliei. Proiectul de Acord Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate…

- Premierul britanic Theresa May a obtinut concesii majore din partea Bruxelles-ului pentru ramanerea Marii Britanii in uniunea vamala, astfel incat sa fie evitata introducerea unei frontiere stricte cu Irlanda de Nord, a relatat publicatia Sunday Times, fara sa dezvaluie sursa informatiilor, transmite…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, declara intr-un interviu publicat vineri ca este posibil sa se ajunga la un acord privind Brexitul intre summitul de la Bruxelles de saptamana viitoare si posibilul summit din luna noiembrie, dar a precizat ca problema irlandeza ramane cea mai…

- Decizia Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana va impune controale administrative intre ea si Irlanda de Nord, a declarat miercuri, la Bruxelles, negociatorul Uniunii Europene, Michel Barnier, relateaza AFP. "UE si Marea Britanie exclud amandoua existenta unei frontiere fizice cu insula Irlanda,…