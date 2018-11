Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul vine inainte cu trei zile de summitul extraordinar de la Bruxelles unde ar urma sa fie parafat 'acordul de divort' intre Regatul Unit si Uniunea Europeana si declaratia privind viitoarea relatie dintre acestea, transmit Reuters si AFP. ''Negocierile se afla acum intr-un moment crucial'',…

- Spania nu va sustine proiectul de acord intre Uniunea Europeana si Londra privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar daca nu se va specifica in mod clar ca Madridul va putea negocia viitorul teritoriului Gibraltar in mod direct cu Londra, a declarat luni ministrul de externe spaniol…

- Uniunea Europeana doreste ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa respecte dupa Brexit regulile blocului comunitar privitoare la ajutorul de stat, mediul si drepturile muncitorilor pentru a preveni situatia in care Londra ar avea un acces incorect la piata unica a UE, au declarat…

- Guvernul de la Londra nu se pregateste pentru alegeri generale, scenariu care nu ar fi in interesul national, a declarat marti, la Oslo, premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Nu ne pregatim pentru alte alegeri generale. Acest lucru nu ar fi in interesul national'', a spus…

- Londra ar putea solicita o scurta extindere a perioadei de tranzitie post-Brexit pentru a facilita iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a anuntat luni premierul britanic Theresa May, citat de Reuters.''Exista unele circumstante limitate in care…

- Un acord cu Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind iesirea din Uniunea Europeana este convenit in proportie de 90%, desi inca exista o probabilitate de a nu se ajunge la o intelegere, din cauza divergentelor privind frontiera irlandeza, a afirmat vineri negociatorul-sef al Uniunii…

- Marea Britanie așteapta un raspuns credibil din partea Uniunii Europene privind propunerile guvernului britanic pentru viitoarele acorduri comerciale, a declarat luni ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, relateaa site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Acesta a avertizat Uniunea…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat ca propunerea guvernului de la Londra asupra frontierei post-Brexit dintre provincia Irlanda de Nord a Marii Britanii si Republica Irlanda, tara membra a Uniunii Europene (UE), este singura credibila, informeaza marti editia online a cotidianului…