Brexit: Premierul Theresa May anunţă că vor avea loc noi discuţii…

Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca vor avea loc noi discutii cu Uniunea Europeana in urmatoarele zile pentru a obtine mai multe garantii asupra acordului privind Brexit-ul, la sfarsitul unui summit european la Bruxelles, relateaza AFP.



''Discutiile cu colegii mei de astazi au aratat ca este posibil sa existe clarificari suplimentare'', a declarat sefa guvernului britanic pentru presa. ''Vom avea discutii in zilele urmatoare'', a adaugat ea.



Liderii celor 27 de state au reafirmat joi ca acordul de ''divort'',…