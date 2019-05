Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi in final o pierdere pentru toata lumea, chiar daca o parte a companiilor și-au mutat sediile generale in Germania, relateaza Reuters potrivit mediafax. „Germania, ca locație financiara,…

- Premierul britanic Theresa May trebuie sa prezinte o cale clara si credibila pentru iesirea din situatia tulbure ce invaluie iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana pentru ca Franta sa accepte o amanare a Brexit-ului, a declarat marti ministrul francez de finante Bruno Le Maire, citat de agentia…

- Mii de persoane care se opun intarzierii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana protesteaza vineri in centrul Londrei, in timp ce Camera Comunelor a respins pentru a treia oara acordul Brexit negociat de premierul Theresa May, relateaza Reuters.

- Soarta Brexitului devine incerta in cazul in care Theresa May va fi inlaturata din fruntea guvernului. Nu este clar cum, cand si chiar daca Marea Britanie va parasi UE. May, care a votat pentru ramanerea in UE si si-a castigat pozitia politica in haosul de dupa referendumul din 2016, a promis…

- Intr-o declaratie acordata agentiei Reuters, dupa ce liderii europeni au cazut de acord cu premierul britanic Theresa May ca daca Brexit-ul nu va fi efectiv inaintea alegerilor europarlamentare (23-26 mai) Regatul Unit va trebui sa participe la acest scrutin, Manfred Weber a apreciat ca summitul…

- Cancelarul federal german Angela Merkel a declarat marti ca doreste "sa lupte pana la capat" pentru a obtine un acord asupra unei iesiri ordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE), informeaza AFP si Reuters. "Voi lupta pana la capat inainte de data limita de 29 martie, ca sa…

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat marți seara ca Irlanda este dezmagita de decizia Parlamentului britanic de a respinge acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters. "În ultimele zile au existat predicții ca acest…

- Este esențial sa împiedicam Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana într-un mod dezordonat fara o înțelegere, a declarat șeful Parlamentului European pentru presadin Germania conform Reuters.Într-un interviu acordat grupului de presa Funke, Antonio Tajani a adaugat…