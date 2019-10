Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare video in care se poate vedea cum Boris Johnson este acuzat de un tata de familie furios, care denunta lipsa cronica de cadre in sistemul public de sanatate NHS, a devenit virala pe internet, barbatul reprosandu-i premierului ca a organizat in acest context o vizita insotit de mass-media.…

- Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney a afirmat ca in Uniunea Europeana au sporit nemultumirile referitoare la faptul ca Londra nu a furnizat alternative la asa-numita ''plasa de siguranta'' privind frontiera irlandeza. Londra respinge solutia "plasa de siguranta"("backstop"), inevitabila,…

- Dublinul acuza Londra ca nu a prezentat nicio propunere ”realista”, pentru a ieși din impasul Brexitului. Johnson promite ca va “produce” idei Uniunea Europeana (UE) nu a primit nicio propunere ”realista” de la Londra in vederea iesirii din impasul Brexitului, a declarat…

- Uniunea Europeana (UE) nu a primit nicio propunere ”realista” de la Londra in vederea iesirii din impasul Brexitului, a declarat lunii premierul irlandez Leo Varadkar, care l-a primit pe omologul sau britanic Boris Johnson, care incepe saptamana aceasta o noua infruntare in forta cu Parlamentul,…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat marți ca se va intalni la inceputul saptamanii viitoare la Dublin cu omologul sau irlandez Leo Varadkar pentru a incerca sa ajunga la un acord privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Surse Cazul Caracal.…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claud Juncker, i-a spus marți premierului Boris Johnson ca UE va face tot ce poate pentru a evita un scenariu de Brexit fara acord, subliniind ca o astfel de varianta va fi doar decizia Marii Britanii, nu a blocului european, relateaza Reuters. De asemenea, Juncker…

- Negocieri cu privire la ”plasa de siguranta” irlandeza (”backstop”) - marul discordiei intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) - este improbabil sa fie redeschise, a declarat miercuri presedintele german Frank-Walter Steinmeier, relateaza Reuters potrivit news.roSteinmeier a facut acest…

- ''Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit si de a face din aceasta tara cel mai minunat loc de pe Pamant'', a spus Johnson in primul sau discurs in parlament in calitate de prim-ministru . El a adaugat ca trebuie…