Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May va trimite marti sau miercuri presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, o scrisoare ce va contine solicitarea unei amanari a Brexitului, a anuntat marti purtatorul de cuvant al executivului de la Londra, citat de agentia Reuters. Echipa premierului May împreună…

- Guvernul de la Londra considera ca limbajul folosit de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, nu ajuta la gasirea de solutii pentru iesirea din impasul in care se afla dosarul Brexitului, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al premierului Theresa May, dupa ce Tusk a apreciat ca sustinatorii…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat miercuri ca tentativele unor parlamentari de a se folosi de procedurile puterii legislative pentru amanarea momentului Brexit nu rezolva problema de fond a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Ceea…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca renunța la taxa, in valoare de 65 de lire sterline, pe care milioane de cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene trebuiau sa o plateasca pentru a avea in continuare drept de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit. De asemenea, șefa Guvernului de la…