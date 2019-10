Premierul britanic Boris Johnson va dezvalui miercuri oferta sa finala pentru UE in privinta Brexitului si va transmite un mesaj clar, conform caruia daca Bruxellesul nu va negocia pornind de la aceasta oferta, guvernul britanic va inceta negocierile si va parasi Uniunea pe 31 octombrie, informeaza AFP si Reuters. In discursul de incheiere al reuniunii anuale a conferintei Partidului Conservator care are loc la Manchester, Johnson isi va mentine linia dura in acest dosar, oferind conservatorilor loiali din partid primele detalii despre ceea ce va descrie drept "compromisul sau corect si rezonabil".…