Premierul Theresa May are in vedere sa ofere parlamentarilor posibilitatea de a vota daca sa se organizeze un al doilea referendum asupra Brexitului, in incercarea de a depasi impasul in care se afla discutiile cu Partidul Laburist de opozitie, potrivit unui articol aparut in ziarul the Telegraph, transmite marti Reuters.



Publicatia britanica afirma ca Theresa May a discutat luni cu o parte din ministrii cabinetului pe care il conduce ideea de a supune acordul sau unui vot de confirmare publica.



De asemenea, ziarul consemneaza si faptul ca seful grupului parlamentar conservator…