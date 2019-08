Brexit: poziţionarea lui Boris Johnson îi favorizează pe independentiştii scoţieni Din Tara Galilor pâna în Scotia trecând prin Irlanda de Nord, Brexit pâna la capat sustinut de Boris Johnson pune la încercare unitatea Regatului Unit, dupa cum a constatat singur noul prim-ministru cu ocazia unui turneu marcat saptamâna trecuta de reactii ostile, potrivit La Libre, citat de Rador.



Liderul conservator cu celebra lui chica blonda, care i-a urmat Theresei May pe 24 iulie, s-a dus mai intâi la sfârsitul lunii iulie în nordul Angliei, înainte de a vizita cele trei natiuni constitutive ale Regatului Unit (Tara Galilor,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier britanic, Boris Johnson, a intrat in acțiune. Dupa Nordul Angliei in weekendul trecut, Scoția a fost a doua etapa a unui turneu ce-l va conduce in Țara Galilor și in Irlanda de Nord, scopul urmarit fiind obținerea susținerii fața de Brexitul conceput de el și combaterea celor care se tem…

- Printul mostenitor si cel de-al doilea fiu al seicului Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Khalid a infiintat casa de moda eponima in 2016 si a prezentat colectii vestimentare in cadrul Saptamanii Modei de la Londra si Paris. In Emiratele Arabe Unite au fost anuntate trei zile de doliu dupa aflarea vestii…

- Fostul șef al diplomației britanice, Boris Johnson, unul dintre candidații la preluarea conducerii guvernului dupa demisia doamnei Theresa May, a ajuns – la cel de-al doilea tur de scrutin – la 126 de voturi, fața de 46 deținute de actualul ministru de Externe Jeremy Hunt, 41 de voturi pentru ministrul…

- Acordul de divort intre Marea Britanie si Uniunea Europeana 'nu va fi renegociat', indiferent cine o va inlocui pe Theresa May, a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce mai multi candidati la sefia guvernului de la Londra au afirmat ca vor sa redeschida…

- "Daca nu obtineti acordul pe care il vreti, in locul vostru eu as parasi" masa negocierilor, a spus Trump, asteptat intr-o vizita de trei zile in Regatul Unit, incepand de luni si care si-a inmultit in ultimele zile declaratiile privind afacerile interne ale Regatului Unit. "Daca eram in locul…

- Intrebat de tabloidul britanic The Sun despre cei 12 pretendenti la postul Theresei May, Donald Trump a raspuns ca 'Boris ar face o treaba foarte buna'. 'Cred ca ar fi excelent', a insistat el, cu putin timp inainte de a incepe luni prima sa vizita de stat in Marea Britanie, in cadrul careia urmeaza…

- “Scoția a respins Brexitul din nou!” a scris pe Twitter premierul scotian Nicola Sturgeon, dupa ce partidul sau a caștigat detașat alegerile europarlamentare in țara componenta a Regatului Unit, rezultat care ar putea conduce la organizarea unui al doilea referendum pentru independența.…

- La aproape trei ani dupa ce 52% dintre britanici au votat pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, in randul politicienilor britanici nu exista un acord privind data si modul in care 'divortul' va avea loc.Data initiala a iesirii din UE a fost 29 martie 2019, desi premierul…