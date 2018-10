Stiri pe aceeasi tema

- Germania si Marea Britanie au semnat vineri un acord de cooperare militara, un semnal ca Guvernul de la Londra mentine angajamentul pentru apararea Europei in pofida impasului negocierilor cu Uniunea Europeana pe tema Brexit, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Aflata la New York pentru Adunarea Generala a ONU, Theresa May a avut miercuri si o intrevedere bilaterala cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump. Potrivit cancelariei premierului britanic, cei doi au discutat despre intentia de a realiza un acord economic "mare si ambitios" dupa…

- Partidul Laburist britanic (de opozitie) este decis sa voteze impotriva oricarui acord convenit de premierul Theresa May cu privire la Brexit, a declarat parlamentara laburista Emily Thornberry, transmite vineri Reuters Intr-un interviu pentru cotidianul Financial Times, Thornberry a estimat ca lipsa…

- Ministrul pentru Brexit, Dominic Raab, a avertizat din nou joi Uniunea Europeana ca Regatul Unit nu va plati integral factura divortului in lipsa unui acord privind Brexit, potrivit Rador. Regatul Unit "va recunoaste obligatiile sale strict legale" fata de Uniunea Europeana, dar suma finala care va…

- Intrebat despre probabilitatea unui Brexit in absenta unui acord, Liam Fox a estimat ca aceasta este de 60%, in conditiile in care discutiile intre Londra si Bruxelles vor continua pana la summitul UE din luna octombrie. ''Cred ca intransigenta Comisiei Europene ne impinge catre o iesire…

- Riscul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara a exista un acord intre Londra si Bruxelles privind relatiile post-Brexit nu poate fi exclus si el ar fi maxim daca cele doua parti nu reusesc sa se inteleaga asupra detaliilor in luna octombrie, a avertizat marti guvernul polonez, potrivit…

- China și Regatul Unit intenționeaza sa inceapa discuții intre cele doua țari dupa ieșirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul șef al diplomației britanice. Jeremy Hunt a rezervat pentru China prima sa vizita in afara Europei dupa nominalizarea sa la inceputul lunii iulie,…

- Tarile din UE si intreprinderile trebuie "sa-si intensifice pregatirile" pentru repercusiunile pe care le va avea plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana, in special in cazul unui esec al negocierilor pentru acordul menit sa organizeze acest divort, programat la sfarsitul lui martie 2019, a indemnat…