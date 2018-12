BREXIT. Posibilitatea analizată de premierul May „Nu va exista niciun risc pentru locurile de munca, pentru servicii si pentru securitatea oamenilor in slujba carora ne aflam, intorcand spatele unui acord (cu Uniunea Europeana)'', a declarat May. Ea a spus ca guvernul sau si-a accelerat deja pregatirile pentru potentiale probleme post-Brexit, ''precum fluxul traficului in diferite porturi aici, in Regatul Unit''. La randul sau, ministrul britanic pentru dezvoltare internationala Penny Mordaunt, care sustine iesirea tarii sale din blocul comunitar, a afirmat ca este ''absolut corect ca sa se accelereze acum pregatirile pentru un Brexit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

