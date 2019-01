Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Londra se va pronunta pe 11 decembrie asupra acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici,…

- Negociatorii din cele 27 de state ce vor ramane in Uniunea Europeana dupa Brexit nu au reusit sa ajunga vineri la un acord asupra situatiei Gibraltarului, au declarat surse diplomatice europene, citate de Reuters, conform Agerpres. Acest subiect risca sa blocheze tratativele dintre Londra si…

- Unul dintre cei zece membri ai DUP in legislativul britanic, care sustin guvernul May, Donaldson a declarat pentru BBC ca nu se teme de noi alegeri nationale in cazul in care eventuala respingere in parlament a acordului propus de sefa executivului de la Londra va forta tara sa organizeze un nou…

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…

- Parlamentul britanic va respinge planul premierului Theresa May privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, astfel ca alegatorilor ar trebui sa li se ofere un nou referendum (referitor la apartenenta tarii la blocul comunitar), a declarat luni fostul ministru al educatiei britanic Justine…

- Marea Britanie va ramane intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana dupa Brexit, pentru a evita o frontiera care sa taie in doua insula Irlanda, intre Nord, membra a Regatului Unit, și Sud, potrivit unui nou acord intervenit intre Londra și Bruxelles, afirma duminica Le Soir citat de Rador.

- Londra ar putea solicita o scurta extindere a perioadei de tranzitie post-Brexit pentru a facilita iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a anuntat luni premierul britanic Theresa May, citat de Reuters.''Exista unele circumstante limitate in care…