- Votul de marti reprezinta o consecinta a celui din 15 ianuarie in care parlamentul britanic a respins, cu 432 de voturi la 202, acordul de retragere negociat de Theresa May si Uniunea Europeana. In schimb, marti exista sansa de a descoperi ce fel de modificari la strategia sa vor fi necesare pentru…

- Parlamentarii britanici vor dezbate si vor supune la vot marti raspunsul dat premierului Theresa May dupa respingerea în urma cu doua saptamâni în forul legislativ, cu o majoritate covârsitoare, a planului sau privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, noteaza luni…

- Guvernul premierului britanic Theresa May a supravietuit miercuri unei motiuni de cenzura depuse de opozitia laburista, dupa respingerea masiva de catre parlamentari a acordului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat cu Bruxellesul, relateaza Reuters si AFP. Un numar de…

- Acordul pentru Brexit propus de premierul Theresa May va fi votat pe 15 ianuarie, dupa ce a fost amanat din luna decembrie 2018. Ședința in care se vor discuta condițiile ieșirii Marii Britanii din UE va avea loc in saptamana 14-18 ianuarie, dar surse guvernamentale avanseaza data de 15 ianuarie. Marea…

- Premierul Theresa May va pleca la Bruxelles pentru a incerca sa renegocieze asa-numitul ''backstop'' pentru Irlanda de Nord, unul dintre elementele cheie ale acordului privind Brexitul incheiat cu Uniunea Europeana, prevedere care se loveste insa de o opozitie crescanda la Londra, a…

- Premierul britanic Theresa May are nevoie sa obtina pe 11 decembrie in parlamentul de la Londra un vot favorabil pentru acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana, dar critici fata de...

- ”Trebuie sa ne uitam serios daca Regatul Unit este autorizat sau nu sa faca comert”, a spus el adaugand ca, ”daca va uitati la acord, ei ar putea sa nu fie autorizati sa faca comert cu noi, iar asta nu va fi un lucru bun”, a apreciat miliardarul republican.”Eu cred ca ei nu vor deloc” sa…

- Parlamentul de la Londra se va pronunta pe 11 decembrie asupra acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, a anuntat luni premierul Theresa May in fata