Stiri pe aceeasi tema

- A spune adio Regatului Unit intins pe nisip si degustand feluri de bucate europene... Ideea originala a unui olandez in vederea Brexitului a suscitat interesul a mii de persoane marti, relateaza France Presse potrivit Agerpres. Creat in acest weekend pe Facebook de Ron Toekook, evenimentul invita…

- A spune adio Regatului Unit intins pe nisip si degustand feluri de bucate europene... Ideea originala a unui olandez in vederea Brexitului a suscitat interesul a mii de persoane marti, scrie agerpres.ro.

- Olandezul Ron Toekook a creat un eveniment pe Facbeook prin care invita participantii sa viziteze plaja din localitatea Wijk aan Zee (vestul Olandei) la 31 octombrie, data prevazuta pentru separarea planificata dintre Londra si Bruxelles.

- Numarul scoțienilor care vor ca țara lor sa se rupa de Regatul Unit al Marii Britanii, dupa Brexit, a ajuns la 52%, potrivit unui sondaj dat publicitații luni. Potrivit sondajului publicat de ziarul scoțian Holyrood Magazine, majoritatea scoțienilor ar vota pentru independența de Regatul…

- Marea Britanie a avertizat luni Uniunea Europeana ca trebuie sa-si schimbe pozitia 'incapatanata' asupra Brexitului pentru a evita o iesire a Regatului Unit fara acord, a avertizat ministrul de externe britanic Dominic Raab, insistand ca el doreste un acord, insa UE trebuie sa-si schimbe pozitia,…

- Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana la 31 octombrie "fara conditii", a declarat miercuri noul premier britanic Boris Johnson in fata resedintei de pe Downing Street 10, la putin timp dupa ce a fost investit oficial prim-ministru de regina Elisabeta a II-a, relateaza Reuters.Johnson,…

- "Daca nu obtineti acordul pe care il vreti, in locul vostru eu as parasi" masa negocierilor, a spus Trump, asteptat intr-o vizita de trei zile in Regatul Unit, incepand de luni si care si-a inmultit in ultimele zile declaratiile privind afacerile interne ale Regatului Unit. "Daca eram in locul…

- 'Demisia anuntata de premierul britanic este un gest asteptat, predictibil si necesar. Demisia efectiva va interveni in iunie, insa anuntul s-a facut nu intamplator inainte de ziua de 26 mai, inainte de alegerile europene la care Marea Britanie va participa, chiar daca prezenta europarlamentarilor…