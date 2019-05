Stiri pe aceeasi tema

- Peste 750.000 de cetateni ai Uniunii Europene (UE27) au depus cereri in cadrul schemei de inregistrare a statutului pentru a ramane in Marea Britanie dupa ce aceasta tara paraseste blocul comunitar, a anuntat ministrul de Interne, Sajid Javid. Cei mai multi cetateni ai UE care s-au inregistrat…

- Peste 750.000 de cetateni europeni au solicitat statut de rezident in Marea Britanie pentru a putea sa ramana in aceasta tara dupa Brexit, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Sajid Javid, potrivit Reuters, relateaza Mediafax.Citește și: Un cutremur puternic a avut loc in El Salvador…

- Prezent la reuniunea miniștrilor de Externe ai țarilor G7, ale carei lucrari au avut loc in Franța – țara care in prezent asigura președinția acestui grup de țari dezvoltate – șeful diplomației franceze, Jean-Yves Le Drian, a declarat ca britanicii trebuie sa indice «foarte rapid» cum au de gand sa…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a propus vineri o alta varianta, respectiv o «amanare flexibila» a Brexitului, mergand pana la 12 luni. «Le Point», citand France Presse, informeaza ca premierul britanic, Theresa May, a cerut, printr-o scrisoare adresata vineri lui Donald Tusk, o extindere…

- Premierul britanic Theresa May i-a transmis vineri o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, in care solicita o amanare a Brexitului pana la 30 iunie pentru a permite parlamentului de la Londra sa agreeze un acord de retragere, relateaza Reuters. ''Regatul Unit propune că această…

- Cetațenii britanici vor avea drept de libera circulație in toate țarile UE, daca și Marea Britabie va acorda europenilor dreptul de a intra liber in Regat, pentru o perioada de 90 de zile. Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne a Parlamentului European (LIBE)…

- Un grup de 12 parlamentari britanici au anuntat marti ca vor incerca sa obtina adoptarea unei legi care ar forta-o pe premierul Theresa May sa ceara Uniunii Europene o amanare suplimentara a Brexitului, astfel incat sa nu avem un Brexit fara acord pe 12 aprilie, transmite agentia Reuters. Anuntul survine…

- Cu mai putin de o luna inainte de Brexit, negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene se reunesc marti la Bruxelles, in incercarea de a gasi un compromis susceptibil sa convinga parlamentul britanic sa voteze ''acordul de divort'' si sa evite socul unei separari brutale, noteaza AFP. Intalnirea,…