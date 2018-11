Stiri pe aceeasi tema

- Patru ministri care sustin ramanerea Regatului Unit in Uniunea Europeana sunt pe punctul de a demisiona din guvernul condus de Theresa May, scrie ziarul Sunday Times, citat de Reuters. Potrivit unor surse britanice ale publicatiei, UE a respins planul May privind un mecanism independent de supraveghere…

- Intr-o convorbire telefonica desfasurata luni cu Varadkar, sefa executivului britanic Theresa May evocase posibilitatea introducerii unui mecanism de revizuire a 'plasei de siguranta'.Leo Varadkar a reiterat cu acest prilej angajamentele anterioare potrivit carora 'plasa de siguranta' trebuie…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy propune un 'nou tratat' pentru 'a schimba profund regulile jocului' Uniunii Europene si a impiedica 'divortul' Regatului Unit de UE, apreciind ca acesta poate fi evitat, potrivit unui interviu publicat in saptamanalul Le Point, relateaza AFP. Inainte…

- Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene se reunesc miercuri seara la Bruxelles, pentru a discuta impasul negocierilor pentru Brexit, relateaza Reuters, care a consemnat declaratiile facute la sosire de unii lideri europeni. Regatul Unit a respins saptamana trecuta ultima propunere…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt a avertizat duminica Uniunea Europeana ca daca obiectivul ei la negocierile privind Brexitul este sa pedepseasca Marea Britanie pentru ca a ales sa paraseasca blocul comunitar, atunci si alte state membre ar putea ajunge sa-si doreasca sa se desprinda de UE,…

- Pe zi ce trece se contureaza tot mai mult o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord , iar acest lucru va crea o perioada de haos in insula. Guvernul britanic a publicat o serie de recomandari catre companii si persoane fizice despre cum sa se pregateasca pentru orice problema care…

- Intr-un interviu difuzat la postul de televiziune BBC, cu sase luni inainte de Brexit, sefa guvernului de la Londra a afirmat ca se concentreaza asupra acordului de iesire din UE, in curs de negociere. "Sunt putin agasata, dar aceasta dezbatere nu are legatura cu viitorul meu, aceasta dezbatere…

- Apropiata retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana ar putea duce la cresterea sprijinului pentru independenta Scotiei si pentru unificarea Irlandei. Potrivit unui un studiu sociologic, realizat de institutul Deltapoll pentru asociaţia proeuropeană…