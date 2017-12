Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul irlandez a anuntat vineri ca a emis 779.000 de pasapoarte in 2017, o cifra record stimulata de cererile venite din Regatul Unit, care reflecta ingrijorarea britanicilor in ce priveste consecintele Brexitului asupra liberei circulatii a persoanelor, transmite AFP. "Acesta este…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…

- Ministerul britanic de Interne a anuntat vineri ca pasapoartele inmanate cetatenilor Regatului Unit nu vor mai avea culoarea bordeaux, ci vor reveni, dupa Brexit, la albastrul "emblematic", relateaza News.ro citand AFP.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, vineri, la Bruxelles, asteptarea Romaniei in legatura cu implementarea rapida si in integralitate a aranjamentelor convenite cu Marea Britanie in cadrul primei etape de negociere privind Brexit.…

- Uniunea Europeana va initia "contacte exploratorii" cu Londra privind legaturile cu Marea Britanie dupa Brexit, programat sa se produca la sfarsitul lui martie 2019, a afirmat vineri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, la capatul unui summit european la Bruxelles, informeaza AFP."In…

- La reuniunea Consiliului European in format UE 27, care a avut loc vineri la Bruxelles, liderii europeni au evaluat stadiul progreselor inregistrate in cadrul negocierilor privind Brexit-ul in cele trei domenii specifice - drepturile cetatenilor, frontiera cu Irlanda si decontul financiar.Liderii…

- Președintele Klaus Iohannis a comentat joi la Bruxelles pe marginea modului in care vor fi afectați de Brexit romanii care locuiesc in Mara Britanie. Șeful statului a spus ca prima faza a acordului Brexit satisface Romania.

- Negocierile pe tema Brexit ar putea genera disensiuni intre tarile Uniunii Europene, afirma diplomati, in timp ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a facut apel la unitate, in contextul in care, noteaza Reuters, state precum Irlanda si Romania au prioritati diferite in relatia cu Marea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din UE, prilej cu care oficialul roman a afirmat ca se are in vedere parafarea unui acord…

- Pe agenda intalnirii au figurat stadiul negocierilor cu Marea Britanie și pregatirea reuniunii Consiliului European Art. 50 din 15 decembrie. Negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a prezentat evaluarea Comisiei Europene cu privire la stadiul negocierilor la momentul actual…

- "Vom parasi (Uniunea Europeana), insa o vom face lin și ordonat, stabilind un nou parteneriat strans și special cu prietenii noștri, preluand inapoi controlul asupra frontierelor noastre, banilor noștri și legilor noastre", a declarat șefa guvernului conservator in Camera Comunelor, prezentand acordul…

- Marea Britanie si Irlanda ar putea ajunge la un acord in urmatoarele ore cu privire la modul de gestionare a frontierei terestre irlandeze post-Brexit, deschizand calea pentru discutiile privind viitoarele relatii comerciale intre Londra si Bruxelles, potrivit unui oficial irlandez citat de Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri cu lidera Partidului Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), Arlene Foster, in urma esecului ajungerii la un acord cu privire la frontiera irlandeza post-Brexit, insistand ca aceasta chestiune trebuie sa astepte pana la inceperea negocierilor…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana (UE) au ajuns la un compromis asupra frontierei irlandeze dupa Brexit, inlaturand astfel unul dintre obstacolele majore din calea lansarii negocierilor comerciale intre cele doua parți, potrivit unui document de lucru citat luni de televiziunea publica irlandeza…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat, la Dublin, ca daca propunerea britanica de a solutiona chestiunea frontierei irlandeze dupa Brexit este "inacceptabila pentru Irlanda", ea va fi "la fel si pentru UE", relateaza France Presse."Permiteti-mi sa spun foarte clar. Daca…

- Miercuri, Praljak, fost lider al fortelor militare croato-bosniace in razboiul din perioada 1992-1995, a baut otrava dintr-o sticluta si a strigat "Nu sunt criminal de razboi!" in momentul in care Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie a confirmat in apel sentinta de 20 de ani de…

- Este putin probabil ca veniturile britanicilor sa cunoasca o crestere reala in urmatorii sapte ani, perioada de stagnare inceputa dupa criza financiara ajungand astfel la aproape doua decenii, pe fondul declinului economic al Marii Britanii, anunta specialistii. Un raport al think tank-ului…

- Noi amanunte ies la la iveala in cazul tanarului de 28 de ani, din orașul Targu-Carbunești, care a fost gasit mort, luni, la Londra. Acesta se afla la studii in Marea Britanie. In timp ce anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca a fost vorba de o sinucidere, familia refuza sa…

- Marea Britanie trebuie sa clarifice in cel mult doua saptamani problema datoriilor fata de Uniunea Europeana, estimate a fi intre 60 si 100 de miliarde de euro, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef european, avertizand ca, in caz contrar, Bruxelles-ul nu va initia curand negocierile pe tema relatiilor…

- Intrebat vineri, in cursul unei conferinte de presa, daca a fost stabilit un termen de doua saptamani pana la care Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari sau concesii privind obligatiile financiare, Michel Barnier a raspuns simplu: "Da". Potrivit estimarilor, Marea Britanie trebuie…

- Marea Britanie a stabilit oficial data si ora la care va parasi oficial Uniunea Europeana, printr-un amendament la legea Brexit care urmeaza a fi dezbatuta saptamana viitoare. Divortul de UE va avea loc la ora 23.00 pe data de 29 martie 2019, iar premierul Theresa May a avertizat ca nu va accepta nicio…

- Manchester City a raportat o cifra de afaceri record de 473,4 milioane de lire sterline (620,11 milioane dolari) in exercitiul financiar 2016/2017, astfel ca formatia engleza de fotbal a inregistrat profit pentru al treilea an consecutiv, relateaza Reuters.

- Ministrul elen al Turismului, Elena Kountoura, a apreciat ca 2017 reprezinta un an important pentru sectorul turismului din Grecia deoarece numarul estimat al vizitatorilor ar urma sa ajunga la nivelul record de 30 de milioane, inclusiv turistii veniti cu vasele de croaziera, transmite site-ul greekreporter.com.…

- Detaliind planurile pentru un program de inregistrare a cetațenilor comunitari, Departamentul pentru Ieșirea din Uniunea Europeana și Ministerul de Interne au afirmat ca cetațenii UE vor beneficia de o perioada de grație de doi ani in care pot aplica pentru obținerea statutului de rezident post-Brexit.…

- Plațile anuale nete ale Marii Britanii catre bugetul Uniunii Europene au scazut in 2016 la 9,4 miliarde de lire sterline (12,4 miliarde de dolari) - cel mai redus nivel din ultimii patru ani - fața de 10,5 miliarde de lire sterline in 2015, arata datele prezentate marți de Oficiul Național de Statistica…

- Pe data de 1 noiembrie, primul roman care va fi expulzat ca urmare a Brexit este Asan, un tanar cu dizabilitați, in varsta de 24 de ani. Asan are o poveste de viața tulburatoare. Inca de la naștere a fost abandonat intr-un orfelinat, dupa care a trait pe strazi, iar in iunie 2014 a ajuns in…

- Departarile cetatenilor UE din Marea Britanie au crescut drastic de la votul privind Brexit, determinand criticii sa pretinda ca Ministerul de Interne britanic vizeaza in mod deliberat resortisantii UE, ca parte a "mediului ostil".

- Granița cu Irlanda de Nord, care va fi singura granița terestra a Marii Britanii cu UE dupa plecarea sa, este una dintre cele trei probleme pe care Bruxelles dorește sa o solutioneze in mare masura, inainte ca discuțiile privind comerțul sa inceapa cel mai devreme in decembrie. "La chestiunea…

- Marea Britanie vrea un acord de tranzitie cu Uniunea Europeana privind Brexit pana in primul sfert al anului 2018, a declarat miercuri ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, relateaza site-ul agentiei Reuters. Marea Britanie militeaza pentru implementarea unei perioade de tranzitie…

- Premierul britanic Theresa May s-a declarat, luni, "ambitioasa si optimista" in privinta viitorului tarii si a negocierilor cu Uniunea Europeana pentru Brexit, relateaza site-ul BBC News. "Sunt ambitioasa si optimista in privinta viitorului Marii Britanii si a acestor negocieri. Discutiile…

- Cetatenii britanici care locuiesc in Spania vor putea sa ramana in tara chiar si in cazul in care Marea Britanie si Uniunea Europeana nu vor ajunge la un acord de Brexit, a anuntat duminica ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis. "Sper ca va fi un acord (de Brexit). Daca nu va fi, atunci…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, joi, ca sunt semne "incurajatoare" de progres in privinta negocierilor pentru Brexit si a sugerat ca discutiile privind un viitor acord comercial intre Marea Britanie si Uniunea Europeana ar putea incepe in luna decembrie, relateaza site-ul BBC News.…

- „Mai exact, o intalnire care se va desfasura la Sibiu si va fi ultima intalnire, cea unde probabil vom trage anumite concluzii in ce priveste viitorul Uniunii, Agenda Strategica, cum spunem noi”, a declarat Iohannis. Intrebat daca este o problema schimbarea datei Summitului de la Sibiu,…

- ''Ei trag de timp pentru a vedea daca pot sa obțina de la noi mai muți bani și, sincer, ceea ce se intampla este evident pentru toata lumea'', a declarat el in fața deputaților.''Aceasta va dura, dar sunt sigur ca vom ajunge sa obținem un rezultat satisfacator pentru toata lumea'', a adaugat negociatorul-șef…

- Daphne Caruana Galizia a murit, luni, dupa ce masina in care se afla, un Peugeot 108, a fost distrusa de o explozie puternica. Pe blogul sau, Galizia a denuntat mai multe cazuri de coruptie. O jurnalista puternica, ale carei postari atrageau mai multi utilizatori decat toti cititorii…

- Premierul britanic, Theresa May, ajunge astazi la Bruxelles pentru intalniri cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Se incearca astfel deblocarea negocierilor pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Uraganul Ophenia se apropie de Marea Britanie, iar Poliția Metropolitana a emis mai multe avertizari pentru a pregati populația pentru momentul în care furtuna va lovi. Potrivit libertatea.ro, uraganul Ophelia o sa loveasca Regatul Unit la începutul saptamânii. …

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson le-a transmis joi cetațenilor polonezi ca sunt bineveniți sa ramana in Marea Britanie dupa ieșirea acestei țari din Uniunea Europeana, prevazuta pentru martie 2019, transmite Reuters. ''Vreau sa repet mesajul esențial catre cei un milion…

- Britanica Sally Jones, supranumita Vaduva Alba, unul dintre recrutorii de top ai ISIS ar fi fost ucisa, alaturi de fiul ei, Jojo, intr-un atac aerian cu drona lansat de Statele Unite in luna iunie, scrie The Guardian. Deși autoritațile britanice nu au confirmat oficial decesul celor doi cetațeni englezi,…

- Germania, Franța și Romania au cerut stoparea negocierilor pentru ieșirea Marii Britanii din UE, pana cand Londra și Bruxelles-ul ajung la un acord pe tema drepturilor cetațenilor europeni din Regat, dupa Brexit, scrie cotidianul britanic The Times, care citeaza surse de la Bruxelles. De altfel, tot…

- Premierul britanic Theresa May l-ar putea demite pe ministrul de externe Boris Johnson, vazut ca un rival important, intr-o remaniere guvernamentala menita "a-i reafirma autoritatea" dupa criticile recente, conform unor informatii aparute duminica in presa, citate de DPA, scrie agerpres.ro. Theresa…

- La doar patru zile dupa referendumul ilegal din Spania, din provincia cu autonomie extinsa Catalonia, partidele ungurești radicale din Transilvania au ieșit la atac frontal, pe 4 octombrie, impotriva integritații și unitații statului național roman. ”Transilvania nu este Romania (…) De-a lungul istoriei,…

- Votul a fost covarșitor pentru amanare deoarece "nu au fost inregistrate inca progrese suficiente" in cele trei dosare prioritare, conform unei rezoluții adoptate marți de Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, relateaza DPA și AFP, potrivit Agerpres. In aceasta rezoluție…