- Theresa May a obtinut de la UE asigurari obligatorii din punct de vedere juridic in privinta Brexitului, intr-o ultima incercare de a atrage de partea sa parlamentarii rebeli, care au amenintat ca vor respinge din nou Acordul de retragere pe care premierul urmeaza sa il propuna marti, transmite Reuters,…

- Cel putin 70 de parlamentari din Partidul Laburist britanic, de opozitie, se opun organizarii unui al doilea referendum privind Brexit-ul, a declarat duminica parlamentara laburista Caroline Flint, informeaza Reuters. La inceputul acestei saptamani, Partidul Laburist a anuntat ca ar sustine organizarea…

- Unul dintre autorii planului prin care parlamentul britanic ar prelua de la guvern controlul asupra Brexitului, deputatul conservator Oliver Letwin, a declarat marti ca acest plan ar putea sa nu mai fie supus votului in Camera Comunelor daca membrii executivului confirma promisiunile facute mai devreme…

- Prim-ministrul britanic Theresa May ar putea obține aprobarea acordului Brexit daca ar organiza un al doilea referendum privind acordul negociat, a declarat Sarah Wollaston, unul dintre parlamentarii care a demisionat din Partidul Conservator, conform Reuters, informeaza Mediafax.Citește și:…

- Premierul britanic Theresa May le-a spus parlamentarilor conservatori in cadrul unei intalniri de luni ca intentioneaza sa supuna la vot in parlament acordul ei de Brexit pe 13 februarie, relateaza Sky News, citand surse neprecizate. Acordul negociat de Theresa May cu liderii UE a fost respins cu o…

- Ministrul german al Justiției, Katarina Barley, a declarat marți ca este dezamagita de planul prim-ministrului britanic Theresa May pentru Brexit și a sugerat ca cea mai buna varianta ar fi organizarea unui nou referendum, relateaza Reuters. Theresa May a propus luni Parlamentului britanic…

- Jeremy Corbyn și-a exprimat susținerea fața de propunerea de a forța organizarea unui al doilea referendum prin care sa fie consultata populația cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Corbyn a cedat în fața presiunii exercitate de Partidul Laburist și de membrii Parlamentului…

- 21 ianuarie: Theresa May propune pasii urmatori Sefa executivului de la Londra va veni luni in fata parlamentului cu o declaratie si cu o motiune despre pasii urmatori pe care-i propune in dosarul Brexitului. Insa parlamentul nu va dezbate motiunea in acest stadiu. 21-29 ianuarie: Parlamentarii britanici…