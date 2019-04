Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May si cancelarul german Angela Merkel au cazut de acord marti ca Marea Britanie trebuie sa plece cu un acord de retragere din Uniunea Europeana, a anuntat Downing Street, intr-un comunicat citat de dpa. Surse ale agentiei au mentionat ca Merkel considera posibila o amanare…

- Theresa May va cere Uniunii Europene o prelungire a termenului Brexit pentru a avea timp sa depașeasca blocajul din Parlament. De asemenea, premierul spune ca vrea sa se intalneasca cu liderul laburiștilor, Jeremy Corbyn, pentru a stabili un plan privind relația viitoare cu UE. May a transmis ca dorește…

- Udo Bullmann, liderul grupului S&D din Parlamentul European, a sugerat ca Marea Britanie ar trebui sa organizeze un al doilea referendum, daca parlamentul ramane blocat privind modul de a parasi Uniunea Europeana. "Dar este de asemenea dreptul lor inalienabil de a participa la alegerile…

- La 1001 zile de la referendumul la care britanicii au decis plecarea din UE, europenii spun AJUNGE! Donald Tusk, președintele Consiliului European și-a asumat miercuri misiunea de a le transmite deputaților britanici: «ori veți vota in cursul saptamanii viitoare acordul de plecare din Uniune negociat…

- Premierul britanic a avertizat ca Marea Britanie risca sa ramana in Uniunea Europeana și Brexitul sa nu se faca niciodata daca parlamentarii nu vor vota Acordul propus de guvernul ei. May spune ca o amanare a Brexitului ar putea insemna luni și luni de tergiversare a procesului de ieșire din UE și s-ar…

- CHIȘINAU, 26 feb — serviciul de presa Sputnik. Circa o jumatate de milion de vizitatori unici (493 759) au accesat materialele site-ului Agenției Internaționale de Presa și Radio Sputnik Moldova pe data 25 februarie 2019, zi în care au fost facute totalurile alegerilor parlamentare desfașurate…

- Regatul Unit nu va participa la alegerile europene din mai, intrucat va parasi Uniunea Europeana la 29 martie, a declarat marti secretarul de stat insarcinat cu Brexitul Martin Callanan, raspunzandu-i astfel presedintelui Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, relateaza Reuters.Presedintele…

- "Nu va merge la Davos. Se va concentra asupra problemelor de aici", a declarat oficialul britanic pentru jurnalisti, in timp ce premierul May este angajat in discutii pentru a incerca sa scoata din impas dosarul privind Brexitul.Alti oficiali ai guvernului de la Londra vor reprezenta Marea…