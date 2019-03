„Daca acest acord trece (la vot), vom continua sa i ne opunem prin toate mijloacele pe care le vom avea la dispozitie'', a declarat Wilson, citat de agentia Reuters.

''Nu vom permite ca pozitia Irlandei de Nord in interiorul Regatului Unit, economia Irlandei de Nord si vointa poporului Regatului Unit in ansamblu sa devina jucaria din mainile birocratilor de la Bruxelles'', a adaugat deputatul, care este si purtator de cuvant al DUP, formatiune care, cu numai cele zece mandate ale sale, le asigura conservatorilor premierului Theresa May o majoritate fragila in legislativ.

Camera…