- Convorbiri intre presedintele Klaus Iohannis si premierul Marii Britanii Presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Acordul privind Brexit-ul si situatia comunitatii românesti din Regatul Unit au constituit doua teme de discutie între presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat vineri cu premierul britanic Theresa May despre Brexit si despre situatia comunitatii de romani din Marea Britanie. „Au fost discutate in principal subiecte aflate pe agenda bilaterala si europeana, precum procesul de retragere a Marii Britanii…

- Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Votul din parlamentul de la Londra asupra acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana este decisiv pentru viitorul acestei tari, a afirmat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel…

- Parlamentul de la Londra se va pronunta pe 11 decembrie asupra acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles.

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Intalnirea Klaus Iohannis-Theresa May a fost anulata. Guvernul britanic discuta inca textul acordului de retragere a Marii Britanii din UE, iar premierul britanil Theresa May se afla inca in sedinta. Va informam ca intrevederea Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, cu Prim-ministrul Regatului…