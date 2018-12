Brexit: Parlamentul britanic va relua la 9 ianuarie dezbaterile asupra acordului cu UE

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a anuntat luni ca intentioneaza sa reprogrameze pentru saptamana care incepe pe 14 ianuarie votul in parlament asupra acordului privind Brexitul, transmite Reuters. ''Multi membri ai acestei camere sunt ingrijorati de faptul ca trebuie sa luam o decizie…

- "Am decis sa convoc un summit #EUCO (Consiliul European) privind Brexitul joi. Nu vom renegocia acordul, inclusiv 'plasa de siguranta', dar suntem gata sa discutam despre modul in care putem facilita ratificarea britanica", a anuntat Donald Tusk intr-un mesaj pe Twitter dupa anuntarea amanarii votului…

- Partidul nord-irlandez care sustine in Parlamentul de la Londra guvernului premierului Theresa May va vota impotriva acordului de divort cu UE convenit de sefa guvernului cu Bruxellesul in votul-cheie de saptamana viitoare, a declarat marti seara unul dintre parlamentarii sai, relateaza Reuters. Partidul…

- Premierul conservator Theresa May a lansat, marti, cele cinci zile de dezbatere din Parlamentul britanic cu un apel la sprijinirea acordului de Brexit la care a ajuns ea cu Bruxellesul, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- Parlamentul britanic incepe marti dezbaterea acordului privind Brexitul pe care Bruxelles-ul l-a convenit cu premierul conservator Theresa May, fara ca aceasta din urma sa aiba asigurata o majoritate care sa-i...

- Premierul britanic Theresa May are nevoie sa obtina pe 11 decembrie in parlamentul de la Londra un vot favorabil pentru acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana, dar critici fata de acest acord vin din toate partile, iar sansele ca legislativul britanic sa valideze acest…

- David Davis a afirmat vineri ca Parlamentul de la Londra va respinge acordul de iesire din Uniunea Europeana negociat de Theresa May si i-a cerut premierului britanic sa discute din nou cu Bruxellesul, relateaza Reuters.

- Oficiali din subordinea premierului britanic Theresa May planuiesc sa grabeasca trecerea prin parlament a acordului cu Uniunea Europeana privind Brexitul pentru a preveni o rebeliune in propriul partid, relateaza joi Bloomberg, preluat de Reuters. Echipa lui May vrea ca acordul final de iesire din UE…