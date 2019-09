Cu 293 de voturi pentru, cu mult sub pragul de doua treimi necesar pentru a declansa alegeri generale, deputatii au respins pentru a doua oara in cinci zile propunerea lui Boris Johnson, care dorea ca alegatorii sa fie chemati la urne pe 15 octombrie. Inaintea votului, seful guvernului a afirmat ca 'nu va cere o noua amanare' a Brexitului, prevazut la 31 octombrie, in pofida unei legi care a intrat in vigoare luni dupa asentimentul reginei Elisabeta a II-a. Recurs in justitie, demisie sau altceva, Boris Johnson nu a explicat cum intentioneaza sa isi respecte promisiunea.

'Daca doriti…