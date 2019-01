Brexit: Parlamentul britanic a respins masiv acordul propus de Theresa May

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit. Cu doar doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana, Camera Comunelor…

- ACTUALIZARE. Acordul pentru Brexit a fost respins. 432 de parlamentari au votat impotriva documentului și doar 202 pentru. ACTUALIZARE 21.23. Premierul britanic Theresa May a facut apel marti seara la deputatii britanici sa respecte rezultatul referendumului privind Brexit-ul si sa voteze in favoarea…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat duminica pe deputati ca respingerea acordului cu privire la Brexit in cursul votului istoric prevazut sa aiba loc marti in parlament ar conduce la "riscul foarte real" al mentinerii Regatului Unit in Uniunea Europeana, informeaza AFP. Deputatii…

- Parlamentul de la Londra incepe marti dezbaterile cu privire la acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat la 25 noiembrie de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, noteaza luni www.vox.com. Guvernul condus de Theresa May…

- Brexit-ul va avea un cost pentru economia britanica, indiferent de scenariul iesirii din Uniunea Europeana (UE), a avertizat miercuri guvernul britanic intr-un raport care subliniaza ca acordul negociat de catre premierul Theresa May va limita pagubele, relateaza AFP. In timp ce votul…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Partidul Laburist britanic (de opozitie) va face demersuri pentru organizarea unor alegeri parlamentare si, posibil, pentru un nou referendum privind apartenenta la Uniunea Europeana daca planul premierului Theresa May privind iesirea Regatului Unit din blocul comunitar va fi respins, a anuntat luni…

- Parlamentul britanic va respinge planul premierului Theresa May privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, astfel ca alegatorilor ar trebui sa li se ofere un nou referendum (referitor la apartenenta tarii la blocul comunitar), a declarat luni fostul ministru al educatiei britanic Justine…