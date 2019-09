Brexit: Parlamentarii britanici vor sa amane iesirea din UE pana pe 31 ianuarie 2020, Johnson respinge categoric

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege ii va cere lui Johnson sa solicite UE o amanare a Brexitului daca, pana la 19 octombrie, nu va reusi sa obtina un nou acord cu blocul comunitar sau nu va reusi sa obtina aprobarea Parlamentului pentru iesirea din UE fara acord. 'Scopul legii este sa ne asiguram ca Regatul…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson si-a reiterat luni, intr-o scurta declaratie din fata resedintei sale din Downing Street 10, hotararea ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa se produca la 31 octombrie, si s-a declarat impotriva alegerilor anticipate, transmit Reuters si AFP. El a insistat…

- Parlamentarii britanici care se opun planurilor privind Brexitul ale premierului Boris Johnson vor sa adopte o lege care sa-l forteze sa solicite o amanare a iesirii din Uniunea Europeana pana pe 31 ianuarie 2020, potrivit unei copii a proiectului postate pe Twitter de unul dintre initiatorii sai, relateaza…

- Un judecator din Scoția a respins cererea unui grup de 75 de parlamentari britanici de a suspenda decizia prin care convocarea Parlamentului a fost amanata pana pe 14 octombrie, transmite BBC. Decizia este insa care vizeaza cererea de suspendarea imediata, nu una care privește legalitatea deciziei in…

- Jean Claude-Juncker, președintele Comisiei Europene, i-a transmis lui Boris Johnson ca Uniunea Europeana va continua sa susțina interesele Irlandei și nu va accepta eliminarea plasei de siguranța din acordul pentur Brexit. ”Presedintele Juncker a subliniat ca sprijinul UE27 pentru Irlanda este neschimbat…

- Președintele francez Emmanuel Macron va discuta despre Brexit cu noul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, pe care l-a invitat într-o vizita la Elysee în urmatoarele saptamâni, a anunțat vineri un oficial francez citat de Reuters. Cei doi lideri - care au vorbit joi…

- In primul sau discurs in parlament in calitate de prim-ministru, Boris Johnson a afirmat, joi, ca Brexitul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, noteaza Reuters. ''Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat…

- "Presupunand ca urmatorul prim-ministru va fi Boris Johnson, inteleg ca membrilor guvernului sau li se va pune intre altele conditia sa accepte o iesire (a Marii Britanii din Uniunea Europeana) fara acord la 31 octombrie. Este ceva la care nu as putea adera niciodata", a declarat Hammond pe BBC.…