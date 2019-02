Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii britanici ar putea fi chemati sa voteze saptamana viitoare un acord revizuit pentru Brexit, deoarece negocierile cu Uniunea Europeana au fost constructive, a declarat joi ministrul de finante Philip Hammond, citat de Reuters. Daca premierul Theresa May nu va obtine un acord aprobat de…

- Theresa May a declarant ca va vorbi la telefon cu liderii Uniunii Europene pentru a redeschide negocierile pentru acordul de Brexit, inainte de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar pe 29 martie. "Camera Comunelor nu a lasat semne de intrebare despre ceea ce nu vrea (Theresa May se refera la ieșirea…

- Parlamentarii britanici vor dezbate si vor supune la vot marti raspunsul dat premierului Theresa May dupa respingerea în urma cu doua saptamâni în forul legislativ, cu o majoritate covârsitoare, a planului sau privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, noteaza luni…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a sustinut miercuri ca parlamentul de la Londra are doar doua optiuni: retragerea Regatului Unit din UE fara un acord sau renuntarea la Brexit, informeaza Reuters. Dupa ce Camera Comunelor a respins saptamana trecuta acordul cu Uniunea Europeana la…

- In plus, ea a afirmat și ca blocul comunitar va lua in considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai daca exista un plan alternativ de iesire credibil, transmite Reuters. ''Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul…

- Parlamentarii britanici pregatesc o motiune pentru a amana procesul legat de Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona privind iesirea din Uniunea Europeana, le-au transmis unii ministri oamenilor de afaceri intr-o conferinta telefonica, potrivit unei surse care a participat la discutie, relateaza Reuters.…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit. Cu doar doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana, Camera Comunelor…

- Parlamentul de la Londra se va pronunta pe 11 decembrie asupra acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici,…