Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, si omologul sau german, Heiko Maas, au cerut marti mai multa claritate in Regatul Unit in privinta Brexit-ului, dupa o noua solicitare de amanare din partea premierului britanic, Theresa May, relateaza AFP. "In definitiv, trebuie sa asteptam ce decide Londra. A trecut de cinci minute miezul noptii si asta ar trebui sa se stie si la Londra", a afirmat ironic seful diplomatiei de la Berlin. "In privinta Brexit-ului, ora dupa ora apar noutati. Daca ar trebui sa reactionam in permanenta la inovatiile legislative britanice, ne-am petrece toate zilele…