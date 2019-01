Brexit: Parisul hotărt, Berlinul ezitant, Varșovia sceptică?... Partida de poker a Brexit intra în faza cea mai fierbinte. Theresa May a prezentat luni în Camera Comunelor planul sau B, care nu este nimic altceva decât o noua cerere de renegociere a clauzei de salvgardare irlandeze – faimosul “backstop&" – cu Bruxellesul. Or, în același moment, unitatea celor 27 da semne de slabiciune, scrie Le Point, citat de Rador.



Ca și vara trecuta, primii care au cedat sunt polonezii. Ministrul afacerilor externe polonez, Jacek Czaputowicz, a lasat sa se întrevada o breșa, declarând presei din țara sa: “Daca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

