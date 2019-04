Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii britanici au adoptat miercuri seara cu un vot diferenta o propunere care o obliga pe Theresa May sa caute amanarea Brexitului astfel incat sa evite orice posibilitate de iesire fara acord din Uniunea Europeana la termenul limita de la 12 aprilie, relateaza AFP. Propunerea legislativa…

- Mii de manifestanti s-au adunat vineri in fata sediului Parlamentului britanic, pentru a cere implementarea Brexitului in aceasta zi in care Regatul Unit urma sa paraseasca Uniunea Europeana (UE). "Ce vrem? Brexitul. Cand? Acum", scandau activisti eurosceptici, agitand steaguri britanice si urland "Rusine…

- Propunerea premierului britanic, Theresa May, privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana a fost respinsa in aceasta seara (12 martie 2019) de deputații din Camera Comunelor, pentru a doua oara, aruncand strategia Brexitului in incertitudine. Potrivit BBC.co.uk , deputații au respins acordul…

- Parlamentul britanic va vota marti acordul revizuit pentru Brexit, propus de Theresa May dupa ce varianta anterioara a fost respinsa cu un vot covarșitor. Un purtator de cuvant al Downing Street 10 a anunțat ca votul va fi „semnificativ”, iar moțiunea care va fi dezbatuta si votata in parlament va fi…

- Membrii Camerei Comunelor din Parlamentul de la Londra vor vota, marți seara, acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Totuși, pare improbabil ca acordul sa fie votat de majoritatea parlamentarilor britanici. Premierul britanic intampina o opoziție serioasa din partea celor care…

- Un purtator de cuvant al Downing Street a anunțat ca deputatii britanici se vor pronunta pe 15 ianuarie asupra acordului de Brexit negociat intre Londra si Uniunea Europeana, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera…

