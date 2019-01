Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Praga a aprobat luni un proiect de lege vizand sa reglementeze relatiile dintre Cehia si Regatul Unit in cazul unui Brexit fara acord, a anuntat ministrul de interne, Jan Hamacek, noteaza AFP. Proiectul prevede in special introducerea unei perioade tranzitorii mergand pana…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este liber sa revoce in mod unilateral notificarea intentiei sale de retragere din UE, transmit agentiile de presa internationale. In urma unui referendum din Marea Britanie care a oferit…

- Comunitatea de romani din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este una dintre prioritațile Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, mai ales in context Brexit. In acest sens, MRP informeaza toți romanii despre agrearea de catre negociatorii Uniunii Europene și ai Marii Britanii…

- ''Daca totul decurge bine, va exista un summit extraordinar pentru finalizarea si oficializarea acordului privind Brexit-ul. El va avea loc duminica 25 noiembrie, la ora locala 09:30'' (08:30 GMT), a afirmat Tusk, intr-o declaratie facuta la Bruxelles. Anuntul survine dupa ce negociatorul-sef…

- "Daca totul decurge bine, va exista un summit extraordinar pentru finalizarea si oficializarea acordului privind Brexit-ul. El va avea loc duminica 25 noiembrie, la ora locala 09:30", a afirmat Donald Tusk, intr-o declaratie facuta la Bruxelles. Anuntul survine dupa ce negociatorul-sef al…

- In scrisoarea respectiva, trimisa liderilor DUP - formatiune care sustine guvernul May in parlamentul de la Londra - si citata de cotidianul The Times, Theresa May explica faptul ca Uniunea Europeana insista ca Irlanda de Nord sa ramana aliniata cu Republica Irlanda in privinta reglementarilor, pentru…

- Guvernul britanic a anuntat joi ca va fi creat un fond in valoare de 9 milioane de lire sterline in sprijinul cetatenilor Uniunii Europene (UE) care vor avea nevoie de ajutor suplimentar pentru a solicita statutul de rezident permanent (settled status) in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Press…

- Negciatorul-sef UE Michel Barnier a propus Regatului Unit o prelungire cu un an perioada de tranzitie de dupa plecarea sa din UE, pentru a debloca negcierile Brexitului, aflate in continuare in impas inaintea unui summit european prevazut miercuri seara la Bruxelles, relateaza AFP.”Una…