- Bulgaria, care preia presedintia semestriala a UE pe 1 ianuarie, aspira sa arunce punti intre Estul si Vestul Europei, intre Turcia si Bruxelles, cu scopul de a forja compromisuri in mai multe dosare fierbinti, inclusiv in politica migratiei, relateaza AFP. Cea mai saraca membra a Uniunii Europene,…

- Top 10 cele mai scumpe cabodopere licitate in anul 2017 au generat suma de un miliard de dolari, un record fara precedent. Cifra record a fost realizata prin vanzarea celei mai scumpe lucrari din lume, "Salvator Mundi", de Leondardo da Vinci, cedata pentru 450 de milioane de dolari.

- Guvernul japonez a aprobat un buget record pentru aparare, fiind inclusi bani pentru un costisitor sistem de aparare cu rachete si arme care ar putea fi folosite in lovituri preventive contra Coreei de Nord, scrie Guardian.

- In Catalonia au loc alegeri regionale, in care se așteapta sa participe un numar record de alegatori. Guvernul spaniol spera ca alegerile sa diminueze influența partidelor care susțin independența Cataloniei.

- Prim-ministrul britanic Theresa May a asigurat, duminica, ca nimic nu i-ar putea "deraia" guvernul, care se pregateste acum sa negocieze o perioada de tranzitie si un viitor acord comercial cu UE, desi cabinetul ramane divizat asupra viziunii pentru Regatul Unit post-Brexit, relateaza AFP si Reuters.…

- Un numar record de copii au fost raniti sau ucisi de mine antipersonal sau alte dispozitive explozive in 2016, cateva conflicte contribuind la un bilant 'ingrozitor' pentru al doilea an consecutiv, au declarat joi expertii care au prezentat raportul anual 'Landmine Monitor', transmite Reuters. Acesta…

- „Aici trebuie sa vorbeasca la fel cum o face si in Londra”, a declarat Roth la Bruxelles, conform presei din Germania. El a adaugat ca s-a simtit „un pic socat” de modul diferit in care Guvernul britanic comunica la Bruxelles, fata de comunicarea din plan intern. Roth se referea cel mai probabil la…

- Parlamentul European (PE) si-a exprimat miercuri sustinerea fata de lansarea viitoarei faze de negocieri intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) cu privire la Brexit, relateaza AFP conform News.ro . ”Parlamentul European si-a adoptat rezolutia cu privire la Brexit in care a notat ca s-au realizat…

- Valoarea ”facturii Brexitului” pe care o are de achitat Londra la Bruxelles este estimata undeva intre 40 si 45 de miliarde de euro, a declarat vineri un purtator de cuvant al Downing Street pentru AFP, conform News.ro . Liderii celor doua tabere au anuntat vineri dimineata incheierea unui acord de…

- Acordul de principiu intre Regatul Unit si Uniunea Europeana asipra primei faze a negocierilor, care prevede mentinerea deschisa a frontierei intre Irlanda de Nord si Irlanda, este un ”rezultat foarte bun” pentru locuitorii insulei, s-a felicitat vineri ministrul irlandez de Externe, relateaza AFP,…

- Un numar de 92 de tineri maramureseni si-au depus cererile de inscriere pentru a deveni jandarmi, in urma campaniei desfasurate de catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean Maramures privind activitatile de recrutare candidati in vederea luarii in evidenta si intocmirii dosarelor pentru participarea…

- „Regina” afacerilor din Bistrița, firma Leoni, e pe locul 1 in mai multe clasamente, conform TopFirme. Cu toate acestea, in ceea ce privește profitul, e pe locul 6. VEZI ce firma din Bistrița-Nasaud are cel mai mare profit:

- Decizia britanica de a parasi piața unica europeana și Uniunea Vamala dupa Brexit, așteptat la sfarșitul lunii martie 2019, pare imposibil sa se impace cu voința afișata a Londrei de a menține o frontiera irlandeza "fara fricțiune", apreciaza comisia in documentul publicat vineri."Nu vedem…

- China va acorda finanțare in valoare de peste trei miliarde de dolari pentru proiecte de dezvoltare și investiții in Europa Centrala și de Est (CEE), a anunțat premierul Li Keqiang. ''Sub auspiciile asociației interbancare China-CEEC care va fi inaugurată astăzi, China Development Bank…

- Regatul Unit este ”foarte aproape” de un acord cu Bruxellesul asupra incheierii socotelilor Brexitului, a apreciat miercuri un comisar european, insa sumele avansate de presa, care se ridica pana la 55 de miliarde de euro, au provocat furia alesilor britanici, relateaza AFP. ”Ma felicit ca Regatul…

- Un numar record de masini marca Dacia au fost sparte in noaptea de luni spre marti, 27 spre 28 noiembrie, in orasul Navodari. Localnicii vorbesc de peste 50 de autoturisme din care s-au furat casetofoanele sau alte obiecte lasate in masina.

- ''Sub auspiciile asociației interbancare China-CEEC care va fi inaugurata astazi, China Development Bank va furniza echivalentul a doua miliarde de euro (2,39 miliarde de dolari) pentru o facilitate de dezvoltare financiara. A doua etapa a fondului de investiții China-Central and Eastern Europe Investment…

- Guvernul britanic a redus estimarile referitoare la cresterea economica si a revizuit in crestere planurile de imprumut pana in anii 2020, dar ministrul de Finante a anuntat miercuri o serie de masuri de suplimentare a cheltuielilor, pentru a recastiga alegatorii, relateaza Reuters, preluata de News.ro.…

- Arabia Saudita a cerut întrunirea de urgența a Ligii Arabe, miercuri, pentru a se analiza intervențiile militare ale Iranului în regiune. Fostul premier libanez Saad Hariri, care și-a anunțat demisia de la Riad, ridicând suspiciuni ca ar fi fost reținut și forțat sa-și…

- Calin Popescu Tariceanu, seful Senatului, a declarat luni ca deprecierea continua a monedei nationale fata de euro ar putea fi rezultatul unui “atac asupra leului”. El a mai spus ca ar putea fi vorba si de “o parte a unei campanii de a afecta imaginea si situatia economica a Romaniei,…

- Premierul britanic Theresa May spune ca guvernul sau este aproape sa definitiveze planul prin care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, stabilind deja data la care Regatul Unit va pune in aplicare votul referendumului de anul trecut, relateaza BBC News, transmite digi24.ro Proiectul de lege privind…

- Guvernul britanic a afirmat marti ca majoritatea cetatenilor UE care traiesc in prezent in Marea Britanie vor avea dreptul sa ramana in tara dupa finalizarea Brexitului, in martie 2019, relateaza Reuters.Detaliind planurile pentru un program de inregistrare a cetatenilor comunitari, Departamentul…

- Guvernul a decis, astazi, rechemarea din funcție a cinci ambasadori ai R. Moldova. Propunerile au venit de la ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Andrei Galbur, și ii vizeaza pe Ambasadorul R. Moldova in SUA, Aureliu Ciocoi, Ambasadorul R. Moldova in Lituania, Valeriu Frija, Ambasadorul…

- Un numar record de autoturisme au fost inmatriculate in județul Gorj in primele noua luni ale acestui an. Este vorba despre 14.785 de autoturisme, dublu fața de cate au fost inmatriculate pe tot parcursul anului 2016. Totodata, potrivit lui Ștefan Țacu, șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise…

- Inceputul anului viitor vine cu vesti proaste pentru mediul de afaceri din Romania. Salariul minim brut pe economie urmeaza a creste la 1.900 lei, de la 1.450 cat este in prezent. Dar asta nu e nimic in comparatie cu o alta masura fiscala pe care Guvernul o anunta. Impozitul pe profit ar putea fi inlocuit…

- Ministerul Finanțelor a facut public proiectul de ordonanța de urgența de modificare a Codului Fiscal (Legea nr. 227/2015), prezentat in ședința de Guvern de joi. Fața de modificarile anunțate de ministrul Ionuț Mișa, in document mai apare una, care ii vizeaza exclusiv pe romanii care caștiga venituri…

- Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor, a spus, joi, ca Guvernul dorește sa introduca un impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele care au o cifra de afaceri de sub 1.000.000 euro. „Pentru 450.000 de firme care au o cifra de afaceri de sub 1.000.000 de euro se va institui un impozit de doar 1% […]

- In document se precizeaza: "In prezent, MAI se confrunta cu un deficit major de personal din cauza iesirilor din sistem ca urmare a accesarii dreptului la pensie de catre politistii si cadrele militare in activitate, dar si din alte cauze, cum ar fi demisii, transfer etc. Deficitul de personal are…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a prezentat, joi, masurile pe care Guvernul intentioneaza sa le aplice din 2018, printre care instituirea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro si tranferul unor contributii in contul angajatului.…

- Guvernul de la Londra este cel care trebuie sa gaseasca propuneri concrete privind situația frontierei dintre Irlanda de Nord și Irlanda dupa Brexit, a declarat marți președintele Franței, Emmanuel Macron, in cursul unei conferințe de presa cu premierul irlandez Leo Varadkar, relateaza Reuters. …

- Michel Barnier, negociatorul sef UE al Brexitului, evoca o posibila perioada de tranzitie pana la sfarsitul lui 2020, in vederea mentinerii in starea actuala a relatiilor intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP. ”In acest stadiu nu am un mandat sa negociez asupra acestui punct (o…

- Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Alfonso Dastis, a sustinut, duminica, intr-o emisiune, ca imaginile si filmarile in care politistii sunt violenti cu protestatarii din Catalonia in ziua referendumului sunt "fake news" (stiri false). Dastis a negat informatia ca Guvernul de la Madrid incearca…

- Diferentele intre Marea Britanie si Uniunea Europeana in negocierea Brexitului s-au redus si nu sunt asa de mari cum au spus unii, a declarat vineri presedintele UE Donald Tusk intr-o conferinta de presa, la finalul summitului european de la Bruxelles, relateaza The Associated Press.”Informatiile…

- Se pare ca e mare deranjul in bugetul de stat daca s-a schimbat schimbarea, la mai putin de trei luni de cand premierul declara ca se renunta la taxe de solidaritate pentru ca ”era prea putin pentru a face ceva si prea mare deranjul”. In plus, Guvernul isi doboara propriul record: dupa…

- Portugalia a fost afectata duminica de un numar record de incendii forestiere, care au provocat moartea a cel putin trei persoane in centrul tarii, au anuntat serviciile de interventie, transmite AFP.Incendiile au dus de asemenea la ranirea usoara a 25 de oameni din randul populatiei si al…

- Philip Hammond, ministrul britanic de Finante, a avertizat asupra posibilitatii ca toate zborurile dintre UE si Marea Britanie sa fie anulate in ziua declansarii Brexitului, scrie businessinsider.com, citat de mediafax.ro. Potrivit lui Hammond, in lipsa unui acord intre Marea Britanie si UE, ar exista…

- Daca Marea Britanie nu poate garanta cetațenilor europeni ca viața lor nu se va schimba și ca vor putea trai și lucra in Regat și dupa Brexit ca inainte, atunci acești oameni ar trebui sa vina sa se angajeze in Danemarca. Acest mesaj a fost transmis de Confederația Insustriilor din Danemarca, organizație…

- O statie de gaz natural din capitala Ghanei, Accra, a explodat, un numar necunoscut de persoane pierzandu-si viata, conform unui oficial guvernamental, citat de Reuters. Din pacate exista mai multe victime, nu putem insa confirma un numar oficial”, a declarat un oficial. Acesta a adaugat ca in prezent…

- S-a intors aici aproape in fiecare an si a asistat la momente cheie din istoria noastra recenta. A ajuns aici in primele zile de dupa Revolutie, in ianuarie 1990 si a vrut sa mearga intr-un spital din Brasov, sa vada care este situatia din unitatile sanitare ale unei tari despre care stia ca s-a…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri, la Congresul Partidului Conservator, la Manchester, in nord-vestul Angliei, ca se pregateste pentru ”orice eventualitate” in negocierea Brexitului, inclusiv in vederea unei eventuale incheieri a acestora fara un acord, relateaza The Associated…

- Prim-ministrul irlandez Leo Varadkar a declarat ca prefera sa organizeze un referendum asupra relaxarii legislatiei tarii privind avortul in mai sau iunie anul viitor, pentru a avea un numar maxim de studenti care pot vota, relateaza miercuri Reuters. Guvernul de la Dublin a promis saptamana trecuta…

- Theresa May, premierul Marii Britanii, a declarat ca se pregateste pentru “orice eventualitate”, inclusiv esecul, in negocierea Brexitului, transmite The Associated Press, conform News.ro. Advertisement ”Este in mod profund in interesul nostru ca negocierile sa aiba succes” si sa conduca la o noua relatie…

- Premierul britanic Theresa May a reafirmat miercuri ca țara sa dorește o negociere cu succes a Brexitului și a dat asigurari ca in cazul unui eșec al discuțiilor Londra va fi pregatita, relateaza AFP. 'Este în interesul nostru ca aceste negocieri sa reușeasca', a declarat Theresa…

- Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean s-a confruntat weekend-ul trecut cu 392 de cazuri. Nu mai putin de 92 de pacienti au fost internati in cursul zilelor de vineri, sambata si duminica, cele mai multe cazuri fiind inregistrate la ortopedie si traumatologie – 95. Victimele accidentelor…